维持甜蜜婚姻秘诀 洪乙心：尊重珍惜包容

星期二（2月14日）是情人节，洪乙心和老公的感情依然甜蜜。

和圈外老公的婚姻今年迈入第六年，洪乙心接受《新明日报》访问时透露，两人感情依然甜蜜。对于维持好婚姻的秘诀，她说就是互相尊重、珍惜以及包容对方的优缺点。

结婚六年，《新明日报》记者问洪乙心，最欣赏老公什么地方？最受不了的又是什么？

洪乙心说最欣赏老公有责任感，“他跟我说过一句话‘把你娶进来，我就一定要好好爱护你’”；而最受不了的就是老公的急性子，“我是个慢性子的人，我做东西喜欢慢慢来，但他一旦决定好一件事就要马上做，不然他会很不舒服”。

45岁的洪乙心脸蛋润滑漂亮，访问中和她谈论爱美秘诀，她直言不排斥整容。

她说：“自然美当然是最好的，但像我们比较成熟的女人就会受到地心引力影响，肌肉下垂一点，所以我觉得做适当的微整、提升脸部护理还是可以的。不过，如果整到不像原本的自己我就不能接受。”

洪乙心也透露，自己不会去打脸部填充剂，“因为我担心会有副作用或后遗症，而且看起来也不太自然，所以我会去做一些比较自然的护理，比如用仪器来做脸部紧肤拉皮、补充胶原蛋白以及照顾饮食，我觉得内外保养是有必要的，这样整体的效果看起来会比打针更好更自然”。

洪乙心坦言每个月都会去美容院一到两次，在家里也会以一些美容仪器做紧肤拉皮，另外也会做脸部刮痧、指法按摩等，坚持每一天轮流做， 如果忙的话就做五至10分钟，有时间就会做20至30分钟。

洪乙心从去年8月开始和商家合作直播带货，并在同年11月开设新的TikTok账号卖产品。由于之前忙于拍摄《医生不是神》，所以一个月只做两天直播。她也计划在未来研发自己的品牌，不过目前将专注于经营自己的TikTok。

至于演艺事业，洪乙心透露目前还处于洽谈阶段， 所以还不确定今年是否会带给观众自己的新作品。