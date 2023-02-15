娱乐吃瓜：拍惊悚片 林慧玲吓自己 唐永健不用过期手法

耗资120万新元制作，由唐永健执导，林慧玲和许美珍主演的惊悚电影《陪月》即将在2月22日开镜，预计2023年第三季上映。三人接受zaobao.sg专访，分享拍摄惊悚片最恐怖的是什么，吓到花容失色的恐怖经历，以及最喜欢唐永健的哪一部电影。（点击视频！）

惊悚恐怖相近不相同

导演唐永健说，《陪月》是惊悚片，不是恐怖片。这两类剧种语境相近但有所差别；前者刺激观众感官层面，后者则通过观众与角色的通感来产生心理层面的恐惧，担心角色会成为受害者。实际上，很多电影都包含这两种元素，因此两者常被混为一谈。

拍过《女佣》《第一诫》等恐怖片的唐永健认为，恐怖片是全世界都喜欢的剧种，同时兼具极大独创性的空间。他说：“你看泰国的《鬼影》（Shutter），语言并没有影响它的票房，日本的《午夜凶铃》（The Ring）也拍得‘很日本’，一样是大卖。”

《午夜凶铃》《怨灵》等日本惊悚恐怖片，以可怕画面和诡异音乐营造毛骨悚然的氛围，让观众看了有挥之不去的阴影。泰国恐怖片，一般环绕因果循环的故事展开，也融入当地宗教文化元素，以及搞笑成分，除了上述的《鬼影》，例子还有《凄厉人妻》（Pee Mak）。

2004年的泰国恐怖片《鬼影》获得全球性回响，好莱坞在2008年翻拍。（互联网）

韩国电影人着重于挖掘人性的情节，如《哭声》（The Wailing）和《姐魅情深》（A Tale of Two Sisters）。欧美恐怖电影则常见血腥，暴力和色情元素，如经典的《驱魔人》（The Exorcist）和《惊魂记》（Psycho）。

针对他执导过的恐怖片，唐永健认为，特点在于故事的“新加坡视角”。他说，“我们生活的这片土地，以前是森林现在是繁华都市，而且很多民宅以前是坟场”，这些都启发他的故事创作。

唐永健：恐怖元素会过期

说回《陪月》，唐永健认为，制造惊悚的拍摄手法和剪接技巧是会过期的。

“比如摄影的角度，镜头忽然转移到一扇门，有个人站在那边——是以前的拍摄手法，这种做法是有‘有效期’的，因为倘若过度运用就不出观众所料。”换言之，观众若能预料到，就没有看头。

哪些做法是永远都适用的呢？唐永健说：“就是人性。人懂人性，假如你把人物，故事和背景抓（拿捏）得好，观众知道这个人（角色）应该是这样的（就会看得投入）。”

唐永健认为制造惊悚元素的手法是有“有效期”的。（叶振忠）

唐永健说，惊悚片着重于营造悬念（suspense），除了让观众对故事和角色产生共鸣，制造惊悚元素的秘诀，就是“自己吓自己”。

问他，要怎么让过期的手法和技巧再合时宜？他打了一个有趣的比例：“喇叭裤都会重新流行！东西就是这样的，一阵子没有用，过了一下就会重回潮流，通常是一个年轻的导演会用以前的方式（拍摄），然后就又火了。”

林慧玲许美珍指缝间看戏

新婚并盼能抱兔宝宝的林慧玲在《陪月》里饰演一名新手妈妈，许美珍饰演协助她的陪月婆。主演惊悚电影的她们却异口同声说不喜欢看惊悚/恐怖片。

林慧玲看了《女佣》以后不禁疑神疑鬼。（叶振忠）

林慧玲以前被哥哥骗去看唐永健的《女佣》，回到家看到自己的帮佣竟不禁疑神疑鬼。她不喜欢观后的“不踏实感”，也说：“我害怕画面也害怕声音，所以我看惊悚片是遮住眼睛和耳朵的，而且我还会自己吓自己。”

从演员角度，看惊悚片不知道什么时候会被吓到，让林慧玲觉得颇有趣。她说《陪月》是自己第一次主演的电影，十分期待。她认为，“每次站在镜头前好比一场考试，周围的人好像很仔细地看你给你打分”，所以要当演员必须勇敢，还要脸皮够厚。

许美珍则忆述看泰国鬼片《鬼影》（Shutter）后，肩膀莫名沉重的阴影。她认为恐怖片的故事情节若牵引观众，再加上音效运用，绝对会让恐怖元素加倍，让观众陷入惊恐之中。她说：“我每次看恐怖片，都是手蒙着眼睛透过指缝偷看的。”

许美珍认为音效是让恐怖片更可怕的元素。（叶振忠）

问许美珍会如何塑造角色，她卖关子，说：“不演地演，是最高的境界，因为那是很自然地表现，加上音效，那就是完美的恐怖了。”

拍摄惊悚片的演员必备什么特质呢？应该胆小还是大胆？声音该低沉还是高音调？点击视频，听唐永健的见解。