好友跳出来否认 刘文正死讯成罗生门

（综合讯）巨星刘文正星期三（15日）传出因心肌梗塞病逝于美国拉斯维加斯，并获得他的经纪人夏玉顺证实，不料不久后遭刘文正好友否认。

《自由时报》报道，经纪人夏玉顺证实刘文正在2022年11月12日生日前因心肌梗塞，在美国辞世，享寿70岁。

但台湾《联合报》接获来自刘文正亲近好友说法否认死讯，她说：“今天收到太多电话，都在说文正死了，但是没有啊！刘文正说：‘就随便他们报吧，这样以后就不会有人来找我了。’”

刘文正过去屡传死讯，据好友转述，刘文正已经对自己的“死讯”麻木了，但是15日夏玉顺证实他逝世，让这名好友纳闷怎么会有这样的消息。好友表示，他们都会跟刘文正联络，这次的死讯传出后，刘文正也不想去推翻，还说：“这样好，就没有人烦我了。”

据了解，刘文正昔日的弟子一直想再办飞鹰纪念演唱会，也多次透过友人和刘文正联络，希望他能录个声音也好，但是刘文正始终没有答应，他说：“退出了就退出了，不想再曝光。”

夏玉顺：我不会无端传他死讯

好友否认刘文正死讯后，记者进一步询问夏玉顺，他说：“我会乱传他死讯吗？”再度证实刘文正已经病逝。夏玉顺说，这个消息是他透过圈内好友证实，他不会无端去传刘文正的死讯。

夏玉顺接受《Ettoday》访问时说：“他（刘文正）身体很好，但心肌梗塞是突然的病……”他惆怅地说，事情发生在刘文正生日（11月10日）的前一个星期。当晚，刘文正独自在家，错失黄金救援机会，直到隔天早上才被姐姐发现。虽然紧急送往医院抢救，但已无力回天，“我很难过”。

夏玉顺接着细数刘文正的生涯代表作，包括琼瑶的《却上心头》《燃烧吧火鸟》，也拍了33部电影，例如和林凤娇合作的《夏日爱情（假期）玫瑰花》，和林青霞拍的《处处闻啼鸟》等。正当记者想追问刘文正过世的细节，以及可能的纪念音乐会事宜，夏玉顺的电话突然断线，再播过去，他都没有接听。