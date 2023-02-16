《红星大奖2023》公布入围名单 三年轻小生争视帝 洪凌首度入围视后喜极而泣

孙政以《寄生》入围最佳男主角奖。

图片取自档案照

新传媒星期三（2月15日）公布本届《红星大奖》奖项的入围名单。最佳男主角奖的入围名单年轻化，可见《你的世界我们懂》许瑞奇（29岁）与黄振隆（35岁），以及《寄生》孙政（30岁）三个年轻小生入列。他们的前辈对手是《黑天使》的戚玉武和《21点灵》的黄炯耀。上届红星视帝陈汉玮在《哇到宝》和《医生不是神》表现不俗，但未入围。

黄炯耀在2022年成功拿下首座10大最受欢迎男艺人奖项后，今年继续“发威”，同时入围最佳男主角奖和最佳男配角奖。他以作品《黑天使》入围男配角奖。他在电话访问中告诉《联合早报》，双份入围等同双份喜悦，自己首次在同一届《红星》同时入围两个演技奖项，“创造了自己的新纪录。去年进10大，我开玩笑说，过去往实力派演员方向努力是错的，应该往偶像派，今年希望有机会证明自己是实力派！”

黄振隆在《你的世界我们懂》扮演“洪家”小儿子一角，演出反响不错，首度角逐视帝宝座。他在电访中说：“有双重的惊讶感！第一，因为入围了专业的演技奖项。第二，拍《你的世界我们懂》时，其实忘了自己是主角。”他解释，《我》主戏在“郑家”身上，“洪家”为副，因此忘了自己也是主角之一。

《你的世界我们懂》暂且为最大赢家，入围的奖项包括最佳男主角（许瑞奇、黄振隆）、最佳女主角（黄碧仁和洪凌）、最佳男配角（朱厚任）、最佳女配角（黄嫊方、向云）、最佳戏剧和最佳主题曲，在六大奖项占九席。

黄振隆说，他看好“郑天才”许瑞奇得奖，“我觉得他演得很好，跟他对戏时，我也被他带入戏了。”

黄炯耀双料入围，他希望有机会证明自己是实力派。

黄炯耀：是个新气象

去年陈汉玮凭《味之道》再次拿下《红星》视帝宝座后，有一股声浪指出，奖项欠缺新气象，年轻演员似乎没有得奖机会。本届《红星》的五名准视帝中，有三人属于新一代演员。

对此，黄炯耀说：“是个新气象，告诉演员们，无论资历或年龄，只要用心把角色演好，把工作做好，就有机会。至于谁是最强的对手，我真的认为，机会平均，就看评审的口味，萝卜青菜各有所爱。”

黄振隆：是一种鼓励

黄振隆认为，年轻演员入围演技奖项对新一代演员而言无疑是一种鼓励，“会多一份憧憬，只要我们努力，也可以得到赞许的。”

《联合早报》也要求访问许瑞奇和孙政，但两男在拍摄新剧，至截稿为止未回复。

洪凌入行九年，首次入围最佳女主角奖。

洪凌：入围视后是梦想

入围最佳女主角奖的包括《你的世界我们懂》的“母女”黄碧仁和洪凌，《灵探》刘子绚、《灵医》林慧玲和《黑天使》郑惠玉。

入行九年的洪凌凭《我》的“郑家大姐”角色首次角逐视后宝座。她在电访中告诉记者，接到消息时喜极而泣，“入围最佳女主角是我的梦想，但每一年都没达成，我一直在怀疑自己是不是不会演戏，戏不够好……当我得知这次入围了，累积八九年的烦恼瞬间消失，真的很感动和感恩。”

五名准视后中，洪凌的入围资历最浅。她觉得“妈妈”黄碧仁和“黑天使”郑惠玉是大强敌。对于《我》“爸爸”姚彣隆和“大弟”宗子杰没入围任何演技奖项，洪凌觉得可惜，猜想是竞争激烈所致。

《红星大奖2023》颁奖典礼4月9日（星期日）在滨海湾金沙举行。详情可上www.mediacorp.sg/StarAwards了解。

改变10大投选机制 新人奖更名为“最佳潜力星奖”

过往的“最佳新人奖”本届更名为“最佳潜力星奖”，演艺经验不超过五年者可入围，奖项也不是电视艺人的“专利”，网红可角逐。

本届10大最受欢迎男女艺人奖项机制有变，不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合入围资格的艺人一起角逐。

新传媒首席媒体业务兼企业发展官傅彩莉在15日的记者会上回复《联合早报》询问时说，能够在本届《红星》角逐10大的艺人，总数肯定超过40人。新传媒将在近期公布完整投选名单，让公众投选心仪的艺人。

上届《红星》，20大男、女艺人由1000人的抽样调查选出，最终的10大成绩由抽样调查（30%）和线上投选（70%）决定。本届没有20大，但仍有抽样调查，调查结果占总成绩的20%，观众投选占80%。

超级红星奖的得奖标准有变，除了凑满10座“10大”，最佳潜力星奖座现也列为计算，意指，一座潜力星奖加九座“10大”也能“上神台”。傅彩莉说，最佳潜力星奖可让更多有才华的新星被看见。

《红星大奖2023》部分入围名单

●最佳男主角

孙政《寄生》

黄炯耀《21点灵》

黄振隆《你的世界我们懂》

戚玉武《黑天使》

许瑞奇《你的世界我们懂》

●最佳女主角

洪凌《你的世界我们懂》

黄碧仁《你的世界我们懂》

刘子绚《灵探》

林慧玲《灵医》

郑惠玉《黑天使》

●最佳男配角

陈邦鋆《快跑吧，丽娇！》

黄炯耀《黑天使》

周初明《黑天使》

林明伦《哇到宝》

朱厚任《你的世界我们懂》

●最佳女配角

陈丽贞《黑天使》

许美珍《21点灵》

钟琴《卫国先锋2》

黄嫊方《你的世界我们懂》

向云《你的世界我们懂》

●最佳综艺及资讯节目主持人

王禄江《古早味侦探3》

李铭顺《阿顺有煮意》

林明伦《陪你看星星》

周崇庆《周公讲鬼，哪里有鬼？》

权怡凤《权听你说3》

●常青演绎奖

陈丽贞、洪慧芳、刘谦益、向云

朱厚任

●最佳潜力星

Das《#刷一刷》

黄俊融《守护星》

胡煜诗《#刷一刷》

林昭婷《卫国先锋2》

黎格欣《灵探》

●最佳戏剧

《黑天使》《哇到宝》《卫国先锋2》《你也可以是天使4》《你的世界我们懂》

●最佳综艺节目

《陪你看星星》《阿顺有煮意》

《权听你说3》《家简尘除2》

《三把刀》

●最佳资讯节目

《当你老了》《当我们不在一起》《稀游记之你还好吗？》《边缘儿童》《古早味侦探3》

●最佳主题曲

《加码梦想》／《哇到宝》

《恋香》／《遇见你，真香！》

《怒放》／《卫国先锋2》

《天使的微笑》／《你也可以是天使4》

《你的世界》／《你的世界我们懂》