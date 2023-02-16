韩星李帝勋3月底狮城办粉丝会 门票17日中午开卖

欧巴李帝勋要来啦！李帝勋主演的《模范计程车》第二季，2月17日（星期五）在Viu首播，他将于3月25日（星期六）来新举办“Vacation”粉丝会，与粉丝交流、玩游戏，还会高歌。

2021年播出的《模范计程车》讲述计程车公司“彩虹运输”的一群“黑暗英雄”，用以恶制恶的手段为弱者伸张正义，让人看得痛快，最高收视率达16%。李帝勋也凭这部剧在2021年SBS演技大奖获得“迷你剧／奇幻类型”最佳男主角。

第二季除了原班人马李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇和裴侑蓝，还加入新成员辛载夏，并到越南拍摄，为续集注入新鲜感。早前公开的剧照，李帝勋的爆筋身材和长发模样带来强烈冲击，让人好奇他在第二季发生什么事。

拍摄时有哪些难忘的经历？如何锻炼出爆筋身材？相信李帝勋会在粉丝会上分享。粉丝会由Viu主办，有下午2时和6时两场，地点是职总大厦的Stephen Riady礼堂（1 Marina Blvd #07-01 S018989）。每一场票价分188元和158元（不包括行政费），星期五（2月17日）中午12时在sistic.com.sg开始发售。

购票者可享有拍团体照、获免费海报等福利，详情请上Viu新加坡或Unusual娱乐社交平台查询。