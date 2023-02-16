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亲密 Close（PG13）

娱乐性★★★★／艺术性★★★

剧情

13岁男孩里奥（Eden Dambrine，伊登·丹布林饰）和同龄的雷米（Gustav De Waele，古斯塔夫·代·维尔饰）是同学，友情深厚。两人校内校外都形影不离，同学猜忌他们的关系，里奥受不了讥笑，渐渐与雷米疏远，预想不到的悲剧发生了。

维尔饰演的雷米多愁善感，生活因而沉重。

影评

两个单纯孩童的友谊突然被打乱了，引发的后果竟然让人看得那么肝肠寸断。电影的故事其实很简单，说白一点毫无新意，但瑕不遮瑜，因为影片的亮点是情感的刻画很细腻，尤其是少年刚步入青春期的茫然心理和行为的变化，以及同学带给他们压力后产生的矛盾冲突，刻画得淋漓尽致。

电影开场用充满诗意与柔和的韵律展现两人的亲密，不论是在学校、回家的荒野路上，甚至是到对方的家玩耍与过夜，两人无比开心，连阳光都为他们洒得更灿烂。他们的笑声满满，仿佛有着永不终结的童年美好时光。

他们会聊天，会相视而笑，也会抱着一起睡觉，但这一切与性欲无关，他们只是凭本能表达对彼此的喜爱、依赖和信赖。影片同性情意结的刻画避重就轻，但还是让人感觉到纠心的情绪，尤其是家中有小孩的观众，恐怕会看得眼泪夺眶而出，孩子无法宣泄撕心裂肺的悲痛，看得实在让人心痛。

敏感的孩子习惯藏起自己的心事，生命无法轻盈，哀伤的眼泪唯有滴落在花丛与旷野里。男主角有着纤细的灵魂，影片缓缓地散发出让人肝肠欲断的心碎感。男性天生注定吃亏，如果《亲密》换成是两个形影不离的小学女生手拉手，应该会被视为姐妹淘，不会被排斥。

两男童星表现不俗

两个男童星都长得眉清目秀，戏龄浅，但表现不俗。丹布林凭此片在塞维利亚欧洲电影节摘下最佳男主角奖等。他与片中饰演他哥哥的Igor van Dessel（伊戈尔·凡·德塞尔）也有好几场对手戏，都是他心情迷茫时去窝在哥哥身边，让人怜爱。古斯塔夫·代·维尔很俊俏，现实中他也是一名模特儿。

《亲密》获得2022年康城影展评审团大奖，也击败汤唯的韩国电影《分手的决定》等片入围2023年奥斯卡最佳国际电影奖。《亲密》是关于友情和责任的电影，帅哥导演Lukas Dhont（卢卡斯东特）本身曾经历成长期的痛苦与哀愁，他语重心长地说：“我们总是将每个人分门别类，也为爱贴上标签，却不让爱以本来的样貌自由存在。”

卢卡斯东特是比利时电影导演和编剧，青少年时期曾在影视片场担任服装设计助理。他2018年首次拍摄长片《女孩》，讲述一个变性女孩努力追求芭蕾舞演员职业的梦想。影片勇夺康城金摄影机奖、Queer Palm奖等，也代表比利时报名隔年奥斯卡的最佳国际电影奖。