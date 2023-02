郭富城、梁朝伟 联手再掀港警风云

剧照由片商提供

风再起时 Where The Wind Blows (M18)

娱乐性★★★/艺术性★★

故事:1970年代,香港廉政公署成立,调查主任“李子超”(许冠文饰)追捕贪污警探,揭开殖民地时代落幕前的篇章。曾因不受贿而饱受压迫的警察磊乐(郭富城饰)与南江(梁朝伟饰),想改变警局的混乱状态,携手建立警察贪污制度,磊乐还坐上总华探长职位。两人纵横黑白两道,一路平步青云,却在权力之巅走向背叛与决裂。

短评:摄影唯美,郭富城的演技很到位,梁朝伟没多大的发挥。电影太长了,看得出曾执导《踏血寻梅》的香港导演翁子光颇有野心要把《风再起时》处理成史诗格局的片子,不过他要讲的东西太多了,无法深入刻画一些角色的互动,例如梁朝伟与片中妻子没让人留下惊艳的互动,所以妻子去世后,感觉梁朝伟的眼泪是硬挤出来的。

蚁人与黄蜂女:量子狂潮 Ant-Man and The Wasp: Quantumania(PG)

娱乐性★★★★/艺术性★

“蚁人”保罗罗德(左)和“征服者康”乔纳森梅杰斯在《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》交锋。

故事:蚁人(Paul Rudd,保罗罗德饰)的爱女凯西(Kathryn Newton,凯瑟琳纽顿饰)长大成为亭亭玉立的少女,聪明绝顶,发明能够通往量子领域的“量子卫星”,却意外把自己与家人传送过去,一行人发现量子领域天外有天。

蚁人和黄蜂女(Evangeline Lilly,伊万杰琳莉莉饰)为保护家人,再次携手出击,直面大反派——征服者康(Jonathan Majors,乔纳森梅杰斯饰)。

短评:美国导演Peyton Reed(佩顿瑞德)执导的第三部《蚁人》电影,《量子狂潮》是2018年《蚁人与黄蜂女》的续集,也是漫威电影宇宙第五阶段的首部作品。“征服者康”被誉为最有魅力漫威反派,于2021年漫威影集《洛基》(Loki)初登场,本片酝酿康的故事,为2025年上映的《复仇者联盟5:康之王朝》(暂译,Avengers: The Kang Dynasty)铺路。看完电影后,确实对康充满好奇,相信他的使坏招数将更胜灭霸(Thanos)。戏里还有Corey Stoll(寇瑞斯托尔)饰演的反派“魔多客”,他的超大脸造型很滑稽。

“蚁人”脱下超级英雄外衣后,其实是再平凡不过的普通人,但为父则强。扮演蚁人之女的凯瑟琳纽顿是亮眼新星,把角色演得有灵气。本片娱乐性高,不太烧脑,容易消化,包含温馨家庭元素。蚁人和黄蜂女全家总动员,家人同心,其利断金。

(英语对白,附中文字幕)

敲敲门 Knock At The Cabin(R21)

娱乐性★★★/艺术性★★

鲁伯格林特(右起)与戴夫巴蒂斯塔等四人在《敲敲门》饰演神秘的入侵者。

故事:亚裔年轻女孩和洋人养父母在偏远的小木屋度假,四名持武器的陌生人闯入,且不让他们离开。四人声称为了避免世界末日发生,要求这一家人做出一个令人天人交战的决定。这家人无法和外界联系,得自行判断四个人所言是否可信。

短评:《第六感》(The Sixth Sense)的好莱坞印度裔导演M. Night Shyamalan(奈沙马兰)的新作,改编自美国作家Paul Tremblay(保罗崔布雷)的小说《世界尽头的小屋》(The Cabin At The End Of The World),影片悬疑氛围浓烈,一家人不断推敲这四人是真的来执行任务,或者是疯子?四人像邪教,但片尾却提到“天启四骑士”分别代表瘟疫、战争、饥荒和死亡,四名闯入者似乎就隐喻了四种末日景象。

“牺牲自己可以拯救世界,你愿意吗?”不断地被闯入者提起,也让观影者思考自己会为别人牺牲吗?Dave Bautista(戴夫巴蒂斯塔)与《哈利波特》系列的男星Rupert Grint(鲁伯格林特)是其中两名闯入者,演出颇疯狂。影片在空间不大的小屋中拍摄,冲突感和紧张感的张力十足,导演还是有一定的功力。

(英语对白,附中文字幕)

