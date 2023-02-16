郭富城、梁朝伟 联手再掀港警风云

剧照由片商提供

风再起时 Where The Wind Blows （M18）

娱乐性★★★／艺术性★★

故事：1970年代，香港廉政公署成立，调查主任“李子超”（许冠文饰）追捕贪污警探，揭开殖民地时代落幕前的篇章。曾因不受贿而饱受压迫的警察磊乐（郭富城饰）与南江（梁朝伟饰），想改变警局的混乱状态，携手建立警察贪污制度，磊乐还坐上总华探长职位。两人纵横黑白两道，一路平步青云，却在权力之巅走向背叛与决裂。

短评：摄影唯美，郭富城的演技很到位，梁朝伟没多大的发挥。电影太长了，看得出曾执导《踏血寻梅》的香港导演翁子光颇有野心要把《风再起时》处理成史诗格局的片子，不过他要讲的东西太多了，无法深入刻画一些角色的互动，例如梁朝伟与片中妻子没让人留下惊艳的互动，所以妻子去世后，感觉梁朝伟的眼泪是硬挤出来的。

蚁人与黄蜂女：量子狂潮 Ant-Man and The Wasp: Quantumania（PG）

娱乐性★★★★／艺术性★

“蚁人”保罗罗德（左）和“征服者康”乔纳森梅杰斯在《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》交锋。

故事：蚁人（Paul Rudd，保罗罗德饰）的爱女凯西（Kathryn Newton，凯瑟琳纽顿饰）长大成为亭亭玉立的少女，聪明绝顶，发明能够通往量子领域的“量子卫星”，却意外把自己与家人传送过去，一行人发现量子领域天外有天。

蚁人和黄蜂女（Evangeline Lilly，伊万杰琳莉莉饰）为保护家人，再次携手出击，直面大反派——征服者康（Jonathan Majors，乔纳森梅杰斯饰）。

短评：美国导演Peyton Reed（佩顿瑞德）执导的第三部《蚁人》电影，《量子狂潮》是2018年《蚁人与黄蜂女》的续集，也是漫威电影宇宙第五阶段的首部作品。“征服者康”被誉为最有魅力漫威反派，于2021年漫威影集《洛基》（Loki）初登场，本片酝酿康的故事，为2025年上映的《复仇者联盟5：康之王朝》（暂译，Avengers: The Kang Dynasty）铺路。看完电影后，确实对康充满好奇，相信他的使坏招数将更胜灭霸（Thanos）。戏里还有Corey Stoll（寇瑞斯托尔）饰演的反派“魔多客”，他的超大脸造型很滑稽。

“蚁人”脱下超级英雄外衣后，其实是再平凡不过的普通人，但为父则强。扮演蚁人之女的凯瑟琳纽顿是亮眼新星，把角色演得有灵气。本片娱乐性高，不太烧脑，容易消化，包含温馨家庭元素。蚁人和黄蜂女全家总动员，家人同心，其利断金。

（英语对白，附中文字幕）

敲敲门 Knock At The Cabin（R21）

娱乐性★★★／艺术性★★

鲁伯格林特（右起）与戴夫巴蒂斯塔等四人在《敲敲门》饰演神秘的入侵者。

故事：亚裔年轻女孩和洋人养父母在偏远的小木屋度假，四名持武器的陌生人闯入，且不让他们离开。四人声称为了避免世界末日发生，要求这一家人做出一个令人天人交战的决定。这家人无法和外界联系，得自行判断四个人所言是否可信。

短评：《第六感》（The Sixth Sense）的好莱坞印度裔导演M. Night Shyamalan（奈沙马兰）的新作，改编自美国作家Paul Tremblay（保罗崔布雷）的小说《世界尽头的小屋》（The Cabin At The End Of The World），影片悬疑氛围浓烈，一家人不断推敲这四人是真的来执行任务，或者是疯子？四人像邪教，但片尾却提到“天启四骑士”分别代表瘟疫、战争、饥荒和死亡，四名闯入者似乎就隐喻了四种末日景象。

“牺牲自己可以拯救世界，你愿意吗？”不断地被闯入者提起，也让观影者思考自己会为别人牺牲吗？Dave Bautista（戴夫巴蒂斯塔）与《哈利波特》系列的男星Rupert Grint（鲁伯格林特）是其中两名闯入者，演出颇疯狂。影片在空间不大的小屋中拍摄，冲突感和紧张感的张力十足，导演还是有一定的功力。

（英语对白，附中文字幕）

上周票房

2月9日至12日票房排名

①猫山王中王（The King of Musang King）

②阿凡达：水之道（Avatar: The Way Of Water）

③流浪地球2（The Wandering Earth II）

④想见你（Someday Or One Day）

⑤铁达尼号（Titanic Re-release）

⑥舞力麦克：最后一跳（Magic Mike's Last Dance）

⑦鞋猫剑客2（Puss In Boots: The Last Wish）

⑧火线交涉（The Point Men）

⑨法贝尔曼（The Fabelmans）

⑩天龙八部之乔峰传（Sakra）