王丽坤朴敏英皆传触法 工作室经纪人都发声明“澄清一点”

（综合讯）中韩两位女星王丽坤、朴敏英（Park Min Young）近日都传出有“涉法行为”，惹来议论。

拍过《美人心计》《封神演义》等剧的中国女星王丽坤，2019年嫁给富商，不料近日爆出老公疑似是诈骗犯，以售出房屋的形式诈骗，但没有取得土地开发权。事件曝光后传出王丽坤名下资产遭冻结，她也涉嫌违法，被警察带走调查，对此，王丽坤工作室在多日沉默后发出声明否认。

据网民爆料，王丽坤的老公是在2020年以学区房名义进行诈骗，但实际上并没有拿到土地开发权，男方在短短两年多就诈骗了近2亿新元。目前受害者有46户人家，平均每家的诈骗金额在78万新元以上，受灾户包括不少老人家。网民称王丽坤老公用赃款为王丽坤买千万人民币豪宅，以及一墙名牌包和翡翠珠宝，让她惨受波及被抓。

有律师受访时说，如果王丽坤用了赃款，或将面临坐3年以下牢狱。消息传开，传出她的代言也遭下架。

15日，王丽坤工作室终于打破沉默发布声明：“王丽坤女士始终遵纪守法，严以律己，不涉及不存在任何违法行为，也未损害过任何人的合法权利。”

声明全文未提及富商老公一事，引致网民纷纷留言：“但是没说老公诈骗是假的。”

另外，网上也传出疑似王丽坤好友发声，透露王丽坤是遇到渣男，被对方欺骗，网上流传王丽坤收豪车豪宅全是假的，更透露她名下一套北京房产是2011年自掏腰包买的，且晒出房产证明自己只有一套房子。

另一方面，朴敏英去年9月被爆秘恋有诈欺前科的40岁富豪姜钟贤，新欢传与经纪公司“Hook娱乐”关系密切，她隔天火速发声宣布分手。不过Hook遭姜钟贤波及，位于清潭洞的办公室被搜索扣押5小时，朴敏英也传与姜钟贤不法所得有关，14日遭警方约谈，甚至被限制出境，震惊外界。Hook15日赶紧发声澄清，朴敏英是以证人身分接受调查，并未遭到限制出境。

根据警方声明，姜钟贤与身边的人涉嫌窃取Bithumb相关公司的钱，发行可转换公司债券（CB），借由炒高股价，从中获取数亿韩元（至少10万新元）暴利。姜钟贤发行CB时，还被发现借用朴敏英的名字，检方正在追查资金的流向。朴敏英13日因此被以证人身分传唤调查，但她称自己与Bithumb事件无关，彻底切割前男友。

姜钟贤的背景神祕，对外宣称是多间公司的会长，拿着名片在江南出没，但韩媒查出会长是其妹妹姜智研。姜钟贤还被起底2014至2016年涉嫌诈欺罪，遭处2年6个月有期徒刑、缓刑3年。