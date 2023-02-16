前一日爆刘文正心肌梗塞死 经纪人现证实“还在人间”原因曝光

【更新】（台北讯）“刘文正没有死，他已经打电话给我报平安了。”定居在美国明尼苏达州的刘文正亲二姨李庚济（Lily Lee Levin），15日透过好友张美琪向台湾《联合报》证实，刘文正的死讯是假消息。

年高94岁的李庚济说，她听到好友告知外甥刘文正的死讯时，立即与刘文正联系，不久接到刘文正回电说，他目前人在菲律宾，一切都好。她也说，对于这次谣传的死讯，因为动静比较大，让他有些不高兴，但他不会做任何回应。

根据张美琪转述，刘文正15日告诉她，已经很多年没有跟他的前经纪人联系。此外，虽然刘文正的妈妈，也就是李家三姐妹的老大已经过世，但刘文正一直跟二姨保持联系，经常会通电话。

李庚济还跟张美琪提过，刘文正并没有外传数十栋房子那么多，而且他名下的房产都已经全部出售了。

夏玉顺：确实心肌梗塞，但救回来了

刘文正15日冒出死讯，震惊海内外歌坛，爆出他死讯的前经纪人夏玉顺16日接受台湾《ETtoday新闻云》访问时改口说，刘文正还在人间，但永远不会见人，“所以他要我故意发他已经走了的消息，免得大家在那边打扰他要他复出。”

刘文正明明早就神隐多年，也没出面见人，为何还要演假死一出戏？夏玉顺说，那是因为最近中国大陆又有人出20多亿（台币，约等于至少9000万新元）要他办巡回演出，他不愿意。他说，刘文正确实发生心肌梗塞，但救回来了，目前人在美国拉斯维加斯。

夏玉顺原先告诉台媒，刘文正生肖属龙，这两年身体状况很好，可以爬山、游泳，但心肌梗塞是突然的。还说，事情发生在刘文正生日（11月10日）的前一个星期，当晚独自在家，错失黄金救援机会，直到隔天早上才被姐姐发现，虽然紧急送往医院抢救，但已无力回天。

夏玉顺接着细数刘文正的生涯代表作，包括33部电影，正当记者想追问刘文正过世的细节，以及可能的纪念音乐会事宜，夏玉顺的电话突然断线，再拨过去，他都没有接听。记者今天再打电话向他查证，他改口说 : “他还在人间。”