“诈死”疑云 台媒根据3线索推测刘文正活着内情

（台北讯）一代巨星刘文正退出演艺圈后销声匿迹，这些年不断有传言指称他已经过世，但他没出面否认，多是靠友人跟他联络后澄清。但15日经过他前经纪人夏玉顺证实，他早在去年生日11月12日于美国拉斯维加斯因为心肌梗塞病逝家中。但于此同时，他的新加坡友人却指那是“假消息”，形成罗生门。

台湾《联合报》记者连续追查，发现三个线索，觉得过世消息的真实性有待商榷。

1）刘文正的新加坡友人有刘文正所授权的歌曲版权，也是他近期还有联络的人。新加坡友人透露，过世消息传出后他也很错愕，因为前一天他才跟刘文正通过电话。当时刘文正告诉他：“这两个月都在传我过世的消息，就让他们传吧，这样更好，再也没人会来烦我。”

2）去年刘文正生日时，他的几位好朋友特地传了视频给他，祝他生日快乐，当时没听闻刘文正传出任何意外。

3）原本前飞鹰公司有计划今年要办一场演唱会，加上飞鹰版权在新加坡友人身上，因此伊能静等前飞鹰艺人和刘文正之间，虽无法直接连络，但是可以从新加坡友人方面了解一些事情。“去世”消息传开后，从崔苔菁、伊能静及裘海正等人的回应，似乎知道刘文正应该是想选择这种方式让大家不要再去打扰他。如崔苔菁听闻噩耗后，透过友人回应：“尊重文正多年低调隐居的习惯，不便多说，我会为他祷告。”裘海正则在脸书写下：“如果我对刘文正大哥‘不熟’的话，知道他一定会跳出来澄清这是假消息，所以，重点来了……本来刘大哥就不爱被打扰，那爆这料的理由是？”伊能静更从激动痛哭到后来表示不回应跟谈论有关刘文正的一切事情，这和一般知道恩师走了的反应很不一样。

综合各路消息来源，记者推测刘文正仍在世的可能性极大。

“认识他的人都会想保护他”

刘文正个性低调严谨，退出演艺圈后更不愿意在大众面前曝光，近年唯一见过他的只有前艺人邻居杨耀东。但杨耀东也称，双方有保持联络，只是刘文正生活相当低调，只要一被认出，就会马上离开。因刘文正爱吃充满家乡味的豆浆油条，常常会去早餐店吃饭，有次在早餐店时，听到隔壁桌客人讨论起他，立马结账离开，不愿曝光。

这些年和他能保持连络的还有他的新加坡友人，大家都有一定的默契，没事绝对不会去打扰他，让他低调地过生活。据曾与刘文正工作的友人透露，能和刘文正联络的管道只有两个，一个是电话答录机，另外一个是邮政信箱。换言之，你若有事要找刘文正必须写信到邮政信箱，或是打电话留言给他，但他会不会听或是会不会回，要看他的心情。

据知，真正和他面对面或聊过天的人都是刘文正认识超过十年以上。记者询问一名曾与刘文正共事过，也住在美国的资深唱片圈人士，他透露刘文正的个性非常让人喜欢，因为他不喜张扬，认识他的人都会不自主地想要保护他，他说什么通常都会照做，就如同他如果不想回应任何事情或是不想外界谈论他，朋友们就会封口，没有人想做对他不好的事情。