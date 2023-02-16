“刘文正假死”欺骗全世界 起底曾是“超级经纪人”的夏玉顺

刘文正的生死之谜，惊动整个华人世界，各界所知的“刘文正证实去世”的消息，几乎都是吐露自前经纪人夏玉顺口中。那么夏玉顺究竟是何方神圣？

原来60岁的他在台湾娱乐圈曾经赫赫有名，在二三十年前被誉为“超级经纪人”，年轻一辈都称呼他“夏哥”。称作“夏家班”的旗下曾有萧蔷、陆小芬、伊能静、陈德容、甄妮、林志颖、马景涛、恬妞、陈明真、尤雅、欧阳菲菲、张晨光、林瑞阳、徐锦江、屈中恒等多达60名艺人，当中许多不是一线演员就是当红歌星，阵容惊人。据说他对外也自称“业界唯一能与刘文正联系上的人”。

夏玉顺17岁踏入秀场，因安排崔苔菁与凤飞飞等人演出，场场爆满，从此成为经纪人，也让人生进入几个高峰。

他当上经纪人后，开始制作综艺节目，还帮助刘文正、甄妮、崔苔菁获得金钟奖。

1981年，他随家人移民美国，一边开餐厅，一边打开了艺人赴美作秀的大门，让港台歌手也可以在美国拉斯维加斯、大西洋城等四大赌城享有一席之地。据说这与他安排刘文正、邓丽君、欧阳菲菲、恬妞打头阵不无关系。

过后，他开始跨界制作台湾电视的黄金八点档，做过《绝代双骄》《鱼美人》《宝莲灯》《绝世双骄》等多部大牌云集的剧集，在海内外市场热销。

他曾出版《我和我的夏家班——超级经纪人夏玉顺》一书，透露对艺人的照护。不过，他过去为了维护旗下艺人，也曾惹出不少争议。

夏玉顺与刘文正：有人授意还是自己听错摆乌龙?

15日传出刘文正去世消息，许多媒体第一时间想到联系刘文正的前经纪人兼好友夏玉顺，他也在第一时间证实此消息，并清楚说出死亡原因与时间。

然而，当刘文正的新加坡友人澄清乌龙死讯后，夏玉顺却气到破口大骂：“莫名其妙，人明明就走了！”还呛说：“胡说八道，那他（爆料者）就叫刘文正出来啊！”并指对方是个“小混混”，收线前抛下一句“你们爱信不信就算了”。

16日，刘文正94岁的二姨李庚济对外证实刘文正活着的消息，并说刘文正交代和夏玉顺很多年没有联络。

这时，夏玉顺才对台媒改口“消息是假的”。他先是说是刘文正叫他发自己去世的消息，免得大家要他复出。过后对另一家媒体他又说，是自己误听，又说是听别人流传刘文正死讯，结果乌龙误会。最后说是刘文正后来联系上他，希望他不要欺骗大众，因此他改口向大家说明。然而，网民已经一面倒谴责他这种乱传死讯欺骗全世界的行为。

有律师告诉媒体，如果夏玉顺是获得刘文正授意，明知死讯是假的，却刻意发布给媒体，导致媒体陷于错误报道，媒体若认为报道遭受读者质疑，导致媒体商誉、公信力受损，即可以对夏玉顺或刘文正提起民事损害赔偿的告诉。

针对这次“假死”事件，巫启贤说：“我认识的刘文正先生从来都是光明磊落个性坦荡的君子，断不会拿自己的健康和生死大事来愚弄大众。”（互联网）

巫启贤与刘文正：致敬还是利用？

巫启贤2015年在新加坡举行“启贤留文正”演唱会，向恩师刘文正致敬，并演唱师父的经典歌曲。不过夏玉顺却指他是在利用刘文正，双方因此隔空交火。

费翔与刘文正：还联络或是炒新闻？

刘文正绯闻一向不多，但2005年突然爆出与费翔“关系特殊”，引起关注。费翔后来被媒体问及有没有跟退休很久的刘文正联络，他回答“是好友，还有联络”，却遭夏玉顺反驳：“这个人怎这么不厚道，为什么要这样说，两人早已没连络。”怒指费翔利用刘文正炒新闻。

林瑞阳与张庭：蜘蛛精与唐僧肉

当年林瑞阳与张庭合演戏剧情侣却爆出婚外恋，面对舆论压力，夏玉顺挺身护卫男方，对外放话：“那个蜘蛛精（张庭）想要吃我们的唐僧肉（林瑞阳）。”隔日，张庭召开记者会，泪诉：“我不是蜘蛛精！我不是小三！”讲完几句话就昏倒，被送上救护车，轰动娱乐圈。后来林瑞阳宣布早已与妻子离婚，并与张庭再婚，两人再转到中国大陆经商。