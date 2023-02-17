陈升最想跟朋友说：我还活着！

陈升真是个顽童，跟他做访问，即使是隔着电脑屏幕，都被他逗得眼泪快喷出来。

陈升4月16日（星期日）将在新加坡举行“他乡”演唱会，他星期四（2月16日）接受本地媒体视讯访问，感叹时间过得好快，以前常来新加坡，这次经朋友提醒才恍然有五年没来了。他形容道：“心情就像好久没去朋友的家，是不是应该去一下呢？”那会给新加坡的朋友送上什么礼物？“我最想跟朋友说，我还活着！那些老东西（指自己的歌曲）你还记得吗？我来帮你温习！”

大病后“变很乖”

陈升2020年罹患口腔癌，记者见他精神奕奕，问他现在身体状况如何？他说：“拜医学发达的恩赐，虽然是一场大病，但就是把一个坏东西拿走。”并幽默形容：“就像走夜路被狗咬，努力把它忘掉，也把会发生这件事的因素都去掉，不让它再发生。”

陈升透露被医生告知罹患口腔癌时的心情：“当时想，为什么？我吃了什么？过了什么日子？我把这些都去掉，生活做了很大的转变，后遗症也没那么大。”

谈及生活的转变，他笑说：“变很乖。以前录音录到很迟，还去吃宵夜喝两杯。现在告诉自己，晚上12点一定要睡觉。光这个就够了，一半的朋友不见了。”他那个似乎不在意但其实有些在意的逗趣表情，太好笑了。

大病之后，是否对生活有了另一番感悟？陈升认真地看着镜头告诉记者：“我没有得到任何启示！我没有看到那一道光！其实开刀之前我吓死了，麻醉剂（仪器）盖上去时，我没有看到一道光，医生说数到三，我数到二就……”他说得七情上面，还做了一个晕睡的表情，逗得记者哈哈大笑。

《他乡》专辑忆老友

陈升2022年12月发行专辑《他乡》，作品中装载着许多思念和愁绪。他分享说，专辑始于对已故作家好友张北海的思念。张北海于8月17日在美国纽约家中逝世，享年86岁。

陈升说，张北海上次回台湾时，要到父母的坟前扫墓，怎料到了墓地却找不到父母的坟。陈升感慨：“他当时已经70多岁，我觉得有点悲伤，因为我知道他想去扫墓，是觉得自己可能不再回来了。我当时开玩笑问他，你确定你的父母葬在台北吗？结果他慌了，会不会是葬在北京？”

看着老友的反应，陈升感触很深。“他在北京出生，来到台湾念书，跑到美国工作和生活。他一直在两岸奔走，北京是他出生的地方，台湾是他长大的地方，那哪个是他的故乡？他乡即故乡，故乡即他乡，我在写这个故事，并用朋友的离去做一个头。”

和夏玉顺去同个健身房

刘文正误传死讯的新闻闹得沸沸扬扬，记者问陈升可有关注？对夏玉顺反复的说法又有什么看法？陈升笑笑说：“夏玉顺跟我去同一个健身房俱乐部，我上次碰到他是一个月前，如果再碰到他，我帮你问。”

陈升说前一天（15日）在电视前跟太太一起看这个新闻，“刘文正藏了39年，我强烈警告老婆，你再这样对我，我就把自己藏40年！我们天蝎座就有这个能耐！”一番幽默的谈话，再次让记者爆笑。

陈升“他乡”演唱会新加坡站

日期：4月16日（星期日）

时间：晚上7时30分

地点：滨海艺术中心音乐厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68

售票：sistic.com.sg

《联合早报》与电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。