入围《红星大奖》视帝 许瑞奇：得奖机会五分之一

许瑞奇以《你的世界我们懂》的“郑天才”首度入围《红星大奖》最佳男主角奖。剧集去年播出时，话题度高，郑天才备受喜爱，许瑞奇的得奖机会似乎很高。

许瑞奇笑说：“很开心，第一次入围最佳男主角奖，不知道之后会发生什么事。很期待，到时就见机行事。”

他和黄振隆、孙政三个年轻小生将跟前辈黄炯耀、戚玉武争奖。被问及得奖把握，许瑞奇回复《联合早报》：“所有入围者都做到最好的境界，所以我的得奖机会百分之二十，因为有五个入围者！”对于年轻小生在准视帝名单中占多数，他说：“今年比较特殊，但无论如何，姜还是老的辣。”

《你的世界我们懂》暂且赢在起跑点，在六大奖项入围占九席。许瑞奇开心地说：“妈妈（黄碧仁）和姐姐（洪凌）真的掏出心来演，跟她们对戏时，会自然而然想演好，就算镜头没带到我，也会想要给戏。振隆、厚任大哥、向云姐、嫊方姐也入围，开心这部剧入围了这么多奖。剧组彼此鼓励和支持，我们最初演这部戏时，没想过要得什么奖项，只是单纯地想把故事说好，让观众更认识特殊家庭。”

孙政在社媒分享《寄生》的血淋淋造型照，留言说：感激《寄生》团队，“顾允聪”戏外的结局挺好的！（取自艺人IG）

孙政以《寄生》首度入围最佳男主角奖。他以短信回复本报说：“非常开心。感恩公司给予机会以及评审团的肯定。我一直努力成为好演员，这次入围是非常棒的强心针！”对他来说，入围等于得奖，“大家都很棒，谁赢都是实至名归！”