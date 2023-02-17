本地片《明天比昨天长久》 柏林影展角逐两奖

本地新锐导演姚志卫执导，台湾演员戴立忍演出的电影《明天比昨天长久》将在今年柏林影展角逐两奖。电影的制作公司包括本地的Akanga Film Asia等。

第73届柏林影展于2月16日至26日举行。《明》将在影展首映，并角逐最佳首部电影奖（GWFF Best First Feature Award）与新生代青年单元（Generation 14plus Competition）的水晶熊奖。这也是首次有本地电影在新生代青年单元竞赛。

姚志卫透过Akanga Film Asia告诉《联合早报》：“对于任何电影人来说，作品能在柏林影展这样大型电影节上全球首映，是一个梦想。新生代青年单元以前曾放映我喜欢的一些电影人的电影，因此能够在那里展示新加坡的故事是一个美丽的时刻。我们花了七年时间制作《明天比昨天长久》，能有机会在柏林的大银幕上看到它，我和团队都非常兴奋。”

《明》讲述一段从台湾移民到新加坡的单亲爸爸与儿子之间的故事，两人各自在职场与学校遭逢种种逼迫，不仅形成剑拔弩张的紧绷关系，也带出华人社会中的共通处境。影片由本地与台湾等合作，并在两地完成拍摄。戴立忍与本地演员陈嘉良主演，陈嘉良是历经两年试镜选出的素人演员，姚志卫说：“我们前后找了将近250个男生，看到陈嘉良出现时，才让我感受到眼前的演员和角色是能相互联结的。”

《明》由国际团队打造，包括摄影师Russell Morton（罗素莫顿）、制作设计师James Page（詹姆斯佩奇）与服装造型师Meredith Lee（梅瑞德李）。