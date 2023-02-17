角逐《红星》视帝 孙政：演戏初衷非为得奖

新生代小生孙政凭借《寄生》首次入围《红星大奖2023》最佳男主角，这也是他出道以来首个演技相关提名奖项，有望成为今届视帝！

孙政在《寄生》中饰演角色“顾允聪”，过去受访时他曾说这个角色性格不够鲜明，是自己拍戏以来碰到的“最难发挥的角色”。

星期四（2月16日）《新明日报》联络上孙政，谈到角色，孙政依旧认为“顾允聪”这个角色挑战很大，为此他花了不少心思、做了不少筹备，对于自己剧中表现，孙政也自认还不错。他说：“我也下了很多功夫，能够受到肯定我真的很欣慰。”

《红星大奖》入围名单公布当天，孙政在IG晒出三张《寄生》剧照，除了感谢剧组，他也感恩写下：“顾允聪戏外的结局挺好的! ”

记者问孙政过去一年是否想过今年有机会角逐视帝？他认为，能够入围红星奖项对演员来说确实是很大的鼓励，自己也很开心，不过他却表示，得奖并不是自己演戏的初衷。

望挑战更多剧种

在拍摄《寄》之前，孙政的作品以爱情、情感类居多，《寄》是他少数不以“恋爱”为主的作品，记者问他会不会将这次入围当做一个启示，考虑之后调整戏路？孙政表示，当演员就是要挑战不一样的剧种，而这正是他一直想做的事，他说：“非常开心通过《寄》能有这样的机会尝试，学习。希望今年会有更多不一样的尝试！”

盼黄炯耀得奖

面对其他候选人，孙政认为大家都有胜算，而且每部作品他也都有看，虽然是竞争对手关系，但他对其他准视帝的表现仍是赞不绝口。

问到孙政心中的“最佳男主角”人选时，孙政大方回应：“在我心目中大家都很棒，每个人都值得我学习。”至于人选，孙政则直言希望黄炯耀能够得奖！

孙政说：“我非常欣赏炯耀大哥的戏，《21点灵》也和他一起拍摄，亲眼看到他的用心和专业，希望他能得奖！ ”