在不知情下“领薪水” 阿Ben检举宋逸民教会捏造薪资

（台北讯）艺人小甜甜（张可昀）因理念不合离开宋逸民的“艺起发光”教会，引发一连串风波。前教友阿Ben（白吉胜）、徐小可夫妇更是连日开炮。阿Ben星期四（16日）检举宋逸民教会虚报薪资，不少艺人留言直呼“太夸张”，前教友王瑞玲也骂：“又想‘逸’手遮天！”

阿Ben在农历年间，收到税务局的执业补税通知，内容提到“艺起发光”、“执业所得”等字眼，让夫妻俩摸不着头绪。在询问会计师和友人之后，才得知他竟在完全不知情的状况下，于艺起发光“领过薪水”，让他喊冤说：“我们家在（民国）108、109、110这三年期间……在艺起发光，我们从来只有长期的什一奉献，数十次爱筵奉献，以及当初的扩堂奉献……我们根本就没有从艺起发光领过国税局税单上所标示执业数目的薪水。”

他一查单据后，发现不只自己，连妻子徐小可和岳父都被“艺起发光”写上“领过薪资”。阿Ben为了保护自己与家人，立刻向税务局检举。他在17日收到通知说“艺起发光逃漏税案已经成立专案调查”，他在文末写道“涉嫌虚报薪资所得”、“实收奉献却从未开收据”，指控艺起发光。

女星曾雅兰和陆元琪等艺人在帖文下留言“太夸张”，李明依则说“真是吐血了……原本好好一个协会被他们搞得这么黑，你们辛苦了！”寇乃馨引用圣经说“箴言 28:13“遮掩自己罪过的，必不亨通，承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”。有网民也觉得荒唐，酸道：“他们是一起花光吧”、“只能说他们逸起太贪心了！吃相难看。”

【更新】阿Ben在17日再发文，强调只在劳报单签上名字与户籍地址，其余如日期、其他所得，以及给付净额等数字并非他本人填写。他说曾经签过字的是一张空白的劳报单，但并没有拿单据上的数字费用。他指当初宋逸民夫妻告诉他“先签了吧，反正以后用得到”，如今回想起来觉得自己太天真，“原来是要拿来这样子用的”。