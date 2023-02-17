谎称刘文正逝世惹众怒 夏玉顺挨轰：去看医生！

（综合讯）一代巨星刘文正星期三（15日）惊传过世，但前经纪人夏玉顺一度证实死讯又推翻说辞指刘文正“还在人间”，害媒体瞎忙一场，也让不少粉丝白流了眼泪。夏玉顺为此犯众怒，不但遭艺人如潘迎紫、黄国伦和熊海灵等炮轰，也被网民大骂：很缺德！

过去曾和刘文正合作的73岁艺人潘迎紫罕见在脸书说重话，她写下：“拿刘文正的生死愚弄大家，我想，夏玉顺先生需要去看医生了！”。网民回应：“这样的人真的没有资格叫经纪人，很缺德”，潘迎紫赞同讹称别人去世是不道德的事，回应：“以后他讲话没人会相信了。”

黄国伦狠批“莫名其妙！”

音乐人黄国伦16日在脸书写道：“人活得好好的，被说成死了，莫名其妙！”不过，他随后话锋一转，“很开心这是个乌龙假消息！”他认为，只要是人都难免一死，“有些人活着却像是死了，但有些人死了……却一直活在大家的心中，被遗忘才是真正的死亡。”

熊海灵揭曾被夏玉顺骗钱

女星熊海灵在脸书痛批：“如此不负责任胡说八道，令人感到匪夷所思，可能你自己都找不到刘文正吧！胡说八道到一个极致……”

她还揭露曾被夏玉顺所骗，并指高凌风和甄珍也曾是受害者，“这位前经纪人30年前在台南热城歌厅包档，我和高凌风由唱片公司安排接了7天的餐厅秀， 结果这位经纪人跑掉一毛钱都没有付给我们艺人，超级恶劣，甄珍也被骗过一次⋯⋯”

不过她17日凌晨再发文，语气平和许多：“原谅他吧！祝福他，我选择原谅他，他应该精神不太正常，不是躁郁症就是忧郁症，原谅他……”

巫启贤：刘文正不会愚弄大家

爱徒之一巫启贤16日也发声，替刘文正的人格做保证，强调“我认识的刘文正先生从来都是光明磊落个性坦荡的君子，断不会拿自己的健康和生死大事来愚弄大众，希望大家谨慎，以后这种事再由外人传出，必属谣言，切记切记！”