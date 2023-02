Westlife演唱会唱出8000人那些年的青春

爱尔兰男团Westlife(西域男孩)2月16日在新加坡室内体育馆举行的售罄“The Wild Dream Tour”演唱会,致敬成军25年来的经典好歌及瑞典国宝级天团ABBA,也歌颂8000名歌迷曾经的美好青春。

100分钟的演唱会以“Starlight”开场,Shane Filan、Mark Feehily、Nicky Byrne和Kian Egan尽情唱出他们歌唱生涯中一首首人气主打歌“Fool Again”“If I Let You Go”“Swear It Again”。演唱第六首“My Love”时,几乎全场歌迷已情绪澎湃,站起来舞动跟着一起唱。

16到18日连续三天在新加坡举行的这场演唱会,没有华丽的舞台设计和绚丽夸张的特效,更彰显出Westlife的实力歌喉,以及经典老派却是动人的曲目。台下歌迷看的是曾经的青春,听的是留在记忆里的年华。

致敬ABBA的环节,四人献唱“Mamma Mia”“Money Money Money”“Dancing Queen”等组曲,一样掀起回忆杀。这一段表演的最后一首歌“Thank You for the Music”,相信也是台下听出耳油的歌迷想对Westlife说的。

Westlife说,新加坡对他们而言很特别,每次在这里表演都获得歌迷的热情支持。他们说,记得之前来新加坡的时候,粉丝蜂拥接机,于是打趣问台下8000名观众,“我们今早6点抵达的时候,你们都在哪里”,全场哄堂大笑。

在网际网络还没把Kpop男团带入我们生活的上世纪90年代,Westlife在1999年推出同名专辑出道。他们的歌曲不含挑逗性歌词,五个大男孩也不卖弄性感,老老实实唱着情歌,征服了一众歌迷。如今男孩成长成男人也各组家庭,随着Brian McFadden在2004年退团后变成四人团体。疫情来了世界变了,但台上的Westlife依旧真挚地唱出千禧一代歌迷挥之不去的青春情怀和共同回忆。

尾声的“ I Lay My Love On You”“Seasons In The Sun”“Flying Without Wings”,让人继续听得过瘾,却也意犹未尽。不够,因为舍不得来不及挥霍就已经溜走的青春岁月,也因为100分钟的演唱会,真的不够。Westlife承诺会再回来,在那之前,拿出你的CD来听吧。