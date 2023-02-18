Westlife演唱会唱出8000人那些年的青春

爱尔兰男团Westlife（西域男孩）2月16日在新加坡室内体育馆举行的售罄“The Wild Dream Tour”演唱会，致敬成军25年来的经典好歌及瑞典国宝级天团ABBA，也歌颂8000名歌迷曾经的美好青春。

100分钟的演唱会以“Starlight”开场，Shane Filan、Mark Feehily、Nicky Byrne和Kian Egan尽情唱出他们歌唱生涯中一首首人气主打歌“Fool Again”“If I Let You Go”“Swear It Again”。演唱第六首“My Love”时，几乎全场歌迷已情绪澎湃，站起来舞动跟着一起唱。

16到18日连续三天在新加坡举行的这场演唱会，没有华丽的舞台设计和绚丽夸张的特效，更彰显出Westlife的实力歌喉，以及经典老派却是动人的曲目。台下歌迷看的是曾经的青春，听的是留在记忆里的年华。

致敬ABBA的环节，四人献唱“Mamma Mia”“Money Money Money”“Dancing Queen”等组曲，一样掀起回忆杀。这一段表演的最后一首歌“Thank You for the Music”，相信也是台下听出耳油的歌迷想对Westlife说的。

Westlife说，新加坡对他们而言很特别，每次在这里表演都获得歌迷的热情支持。他们说，记得之前来新加坡的时候，粉丝蜂拥接机，于是打趣问台下8000名观众，“我们今早6点抵达的时候，你们都在哪里”，全场哄堂大笑。

在网际网络还没把Kpop男团带入我们生活的上世纪90年代，Westlife在1999年推出同名专辑出道。他们的歌曲不含挑逗性歌词，五个大男孩也不卖弄性感，老老实实唱着情歌，征服了一众歌迷。如今男孩成长成男人也各组家庭，随着Brian McFadden在2004年退团后变成四人团体。疫情来了世界变了，但台上的Westlife依旧真挚地唱出千禧一代歌迷挥之不去的青春情怀和共同回忆。

尾声的“ I Lay My Love On You”“Seasons In The Sun”“Flying Without Wings”，让人继续听得过瘾，却也意犹未尽。不够，因为舍不得来不及挥霍就已经溜走的青春岁月，也因为100分钟的演唱会，真的不够。Westlife承诺会再回来，在那之前，拿出你的CD来听吧。