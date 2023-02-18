成新古装男神 王鹤棣不为成绩知足

（本地讯）第898期《优1周》在2月17日出街，本期的封面人物是中国新生代演员王鹤棣。王鹤棣在2018年演出新版《流星花园》，从最初的被吐槽、揶揄，到2022年终凭《苍兰诀》爆红成为新古装男神。他与陈钰琪合演的古装甜宠轻喜剧《浮图缘》同年12月27日播出，2月13日正式收官，引起的谈论度颇高，王鹤棣更火了！

对王鹤棣而言，2022年确实和过往几年的经历不太一样。他说：“比较大风大浪……可是就算我压力再大，被人期望也好，不被人看好也罢，都不太会影响我。因为戏得继续拍，不能说现在有了点成绩就知足了。”

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