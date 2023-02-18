越判越重！洗米华陈盈洁刑期再加至少3年

（综合讯）1月18日，澳门法院对澳门太阳城集团创办人，绰号“洗米华”的周焯华，判刑18年，罪名是创立及指挥犯罪集团、非法赌博及洗黑钱等共289项罪名。洗米华家人不服判决进行上诉，16日再传出洗米华案件的最新动态，身为首被告的他被增加3年半刑期，共计21年。

澳门法院根据洗米华单项最高金额高达3000多万新元，将2022年全年审结的其他诈骗案涉及的金额相加，也未及该案的十分之一，指他拥有数十亿财产，却仍贪心不知足，为赚取更多金钱不惜长期犯罪，可见其性格非常贪婪，又指他在庭审过程中一直否认控罪，毫无悔意于是加重刑罚。

按照18年的刑期算的话，洗米华在坐满12年之后才可以申请提前出狱，就算是申请成功，他出狱也已经54岁。现在再加三年，那他如果提前出狱也应该是57岁了。

另外，对于太阳城集团的处罚金额也落实了，目前洗米华必须赔付给澳门政府11亿新元。其中已故澳门赌王何鸿燊女儿何超琼的博企美高梅可以获得5800万新元，何鸿燊四太梁安琪、女儿何超凤与富豪霍震霆都有份的澳娱可以拿到2900万新元，其他三家赌场也都可分一杯羹。

另一被告安以轩的老公陈荣炼的德晋集团也将面临处罚，判决还在进行中。

陈盈洁刑期“峰回路转”

另一方面，台湾福建歌坛大姐大陈盈洁因为向友人借12万3000新元，对方希望有人能做保，陈在与姐姐商量后，便迳自以妹妹陈郁心名义，在本票上签名。事件曝光后她因此挨告，全案缠讼多年，二审甚至曾判陈盈洁无罪，但随后的更一审，与15日更二审却越判越重，最终陈盈洁遭判3年2个月有期徒刑，全案仍可上诉。

陈盈洁是资深台语女歌手，曾以《风飞沙》《海海人生》等歌曲走红，但2013年时，她以要在厦门从事演艺事业为由，向邱姓男商人借钱，邱男希望陈盈洁可以找个人共同作保，她便与姐姐商议，后决定以妹妹陈郁心名义，迳自在本票上签名，也因此挨告伪造有价证券罪。

本案经过多年缠讼，起先一审时桃园地方法院判陈盈洁3年2个月；接着案件到高等法院二审，当时法官认为，陈盈洁虽然确实有给姐姐诶压力，但是因邱男要求，才会导致姐妹争吵，且从陈盈洁是在赌气情况下认罪，无法以此反推她有教唆之故意、犯行，因此改判她无罪。

案件到了更一审，法官认为陈盈洁确实以言语、情绪等压力，使得姐姐有伪造签名犯意，因此撤销二审判决，改判她1年8月有期徒刑，缓刑4年。

最后案件到了更二审，虽然陈盈洁辩称自己并无教唆姐姐伪造之意，只是有情绪性语言，但法院仍依证人证述和客观事实，认定陈盈洁确有犯罪，因此判处3年2个月有期徒刑，犯罪所得1万9000元没收。