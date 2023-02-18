《黑天使》演律师被批 郑惠玉：能入围很开心

《红星大奖》将迎战最佳女主角的阿姐郑惠玉，赞首次入围的对手洪凌演技佳，对没有入围的黄暄婷感到可惜。

本届《红星大奖》入围，《黑天使》表现也不俗，共获八项提名，包括最佳男主角戚玉武、最佳女主角郑惠玉、最佳男配角黄炯耀和周初明、最佳女配角陈丽贞、青苹果奖郭文耀和林道锐以及最佳戏剧。

《黑天使》故事题材和以往的有所不同，一改温馨画面，充满了黑暗，为观众提供不一样的戏剧选择。不过该剧播出时引发很多观众争议，当中有不少观众认为阿姐郑惠玉演绎的“律师”不理想，除了讲台词口齿不清，全程也一直绷紧着黑脸，又欠缺气势。虽有争议，但阿姐最终成功入围，将迎战黄碧仁、刘子绚、林慧玲和洪凌。

对被提名入围争视后，阿姐接受《新明日报》访问时表示很开心这个角色能让大家留下一些印象。

对于播映时备受争议一事，阿姐仅表示：“这部剧的题材比较黑暗，属于新的尝试，能够入围是一件很开心的事情。”阿姐也曾在早前的访问中大方表示，会注意加强各方面需要的改进。

14次入围 四度封后

这已经是阿姐第14次入围最佳女主角，当中有四次成功封后，对于这次是否有信心再次获胜，阿姐表示：“其实能入围就是一个肯定，所以保持平常心。今年入围的其他对手也表现得很不错。”

替黄暄婷落选感可惜

对于首次入围的洪凌，阿姐表示：“之前有跟洪凌对戏，我觉得她现在在处理角色时很自然很走心，所以很替她开心。”至于看好谁能获胜，阿姐表示主要是要看评审团的想法。

另外，在早前的访问中阿姐表示在小阿姐当中，最看好的是黄暄婷，但黄暄婷这次没有入围任何奖项，阿姐表示确实很可惜，“可能她饰演的角色没什么特别，但其实她很突出、很努力、也很讨喜。”并鼓励暄婷：“没事的，还年轻，再加油！”