TVB新科视帝 陈山聪得奖隔天即开工

新科视帝陈山聪得奖后，隔天收拾心情，继续工作。

多次提名角逐香港无线电视（TVB）《万千星辉颁奖典礼》“最佳男主角”的陈山聪，终于上个月凭《金宵大厦2》在该颁奖典礼中摘得视帝，总算是吐气扬眉。

日前，陈山聪在拍摄新剧《夺命提示》现场接受《新明日报》访问，重提上月夺得视帝一事，他表示没有真正的庆祝，“除了当晚得奖后很开心和兴奋之外，隔天我就定下心继续开工了！”

入行30年，陈山聪这次得奖可说是熬出头，不过他绝对不会因此而冲昏头，他说：“我不会因得了个视帝而有所改变，我还是以往的我，会继续演好我的戏，和接受更多不同的挑战。”

陈山聪继续说，他希望今年有机会拍电影，唱歌出专辑。

在演艺圈那么多年，陈山聪也曾经遇过挫折。

他说：“人生就像马拉松般，每个人都会遇到挫折和不如意，我也一样，但每次就等着是一种经历一种学习，让自己一步步去成长。”

陈山聪认为遭遇挫折时，最重要是，当下如何在跌倒时爬起来，“就是将遇挫折时有的负能量转变成正能量，再将它变成一股动力推动自己，让自己走得更远更高。”

他说，每次他遇到挫折时都会以跑步纾解心中的不快。

《夺命提示》是陈山聪今年的第一部剧集，需要半年的时间拍摄，他告诉《新明日报》记者他在剧中饰演一名干探，这也是他第一次演干探，所以是个很新的挑战。

是虎爸也是暖爸

陈山聪于2019年迎娶圈外女友Apple，隔年7月生下儿子陈霆轩（Jaco）。

陈霆轩今年已经两岁，陈山聪笑说自己扮演两个角色，“是虎爸，也是暖爸。”

“我对儿子的教导，在适当时会很严厉，偶尔也会表现出暖爸，其实两者之间，我都尽量取得平衡。”

陈山聪认为教导孩子一定要严厉，“以前我的父亲也是这样教导我。”

问他是否有计划追生多一个？

“有的，在计划中，但不能强求，还是随缘吧，一切顺其自然。”