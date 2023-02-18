女神开直播变大妈 挖鼻屎裤里抓痒精神状态引担心

（北京讯）在2月14日情人节迈入43岁的TVB前女星叶璇，近年来活跃在中国大陆，并加入当下最流行的直播带货行业中。近年减少幕前工作的她，被指直播风格与其他艺人很不一样，在镜头前会“放飞自我”，丝毫不注意形象，似乎还不时做出一些比较失态的行为。

网民指出她曾在直播间剪指甲、抬起脚擦润肤乳，甚至挖鼻屎，让不少人感到震惊。据网民形容，叶璇竟然将纸巾塞进两个鼻孔中，再不断转动，之后将纸巾拉出来，在镜头中明显看到纸巾上有分泌物。

曾获国际华裔小姐冠军的叶璇，在直播间会穿一些比较紧身的底衫，明显看出胸部下垂，腰部肥肿，状态不太好。虽说中年发福可以理解，但她给人更多的感觉是不修边幅。还有人质疑她的头发油腻腻的，疑似多天没有洗头。网民因此称她是“叶大妈”，当年的女神风范已完全消失不见。

近日，她又有惊人之举。她在生日及情人节前夕开几个小时直播，继续绑双辫并穿紧身保暖内衣出镜，期间多次伸手进裤里抓痒，举止相当不雅。抓完一轮之后，没有洗手就拿起榴梿吃，吃得狼吞虎嚥，最后更把包装盒舔干净，令网民看得目瞪口呆。

叶璇之前直播时曾传出和其他女星打架，近期在直播间的种种出格行为接连受到网民热议。有人说，不知道她是为了直播效果，还是已经放飞自我。有人甚至担心她的精神状态出了问题。