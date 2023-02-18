毒舌曾引崩溃风波 包小松余祥銓18年后一抱泯恩仇

（台北讯）包小松多年前和双胞胎弟弟包小柏在综艺节目以“毒舌”评审出名，最轰动的一次是他们的评论引起余祥铨“精神不稳定”。事隔18年，包小松还原当年真相，直指余祥铨会崩溃其实是因为巫启贤。

2005年12月，从加拿大回到台湾的余祥铨想跟随家人脚步勇闯演艺圈，他上华视综艺节目《快乐星期天》，挑战《艺能歌喉战》单元演唱，却在台上严重走音、忘词，被评审批评得一文不值，还被套上星二代“靠爸”的光环。那时，包小柏批评：“余祥铨，你是艺人吗？你受过训吗？拿了麦克风就是歌手啊？有了乐队老师帮你伴奏，你就是天王了吗？这只是变成你高级的卡拉OK场所。”

据台媒报道，包小松近日还原当时情况，指当年节目播出后，余祥铨传出精神不稳定，外界也将矛头指向他们兄弟。他私底下曾到余家还原事发原因，还将未剪接的完整节目画面给余天夫妇看，直言余祥铨下节目后之所以会崩溃是因为巫启贤的评论。据说因为当时巫启贤在节目中开呛“余天、李亚萍有什么了不起”，事后制作单位顾及余祥铨感受，才将这一段画面剪掉，也让包小松兄弟背了黑锅。

据悉，巫启贤为此更大动作开记者会否认，还公布当天录影母带。2012年，巫启贤与余天一起上《猪哥会社》综艺节目才破冰，余天说已经释怀，巫启贤则称别再提往事。

日前，余祥铨和包小柏又同台录节目，两人一笑泯恩仇。被问起这件事时，余祥铨说事隔18年已忘记细节，但他勇敢面对自己，把合照放上脸书，写下：“跟过去的自己和解，相隔18年再度站上毒舌舞台挑战自己，请大家为我加油，也非常感谢小松老师的暖心鼓舞。”