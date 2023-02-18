杜琪峰发表“电影代发声”论 疑因“不当”引微博帐号被封

（北京讯）香港导演杜琪峰日前以主竞赛单元评审身份，出席第73届柏林影展，他在开幕礼前的记者会上提到“当遇到极权，电影首当其冲被针对”。他以粤语发言，原说“我觉得香港”，过后改称“全球争取自由的国家跟人民都要支持电影，因为它会代你发声”。他的言论引来热议，17日有中国大陆网民发觉转发杜琪峰消息及言论的“杜琪峰bot”微博帐号突然被封。

zaobao.sg记者18日发现该账号已消失。搜寻该账号，出现“该账号因被投诉违反《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”的字句。

中国网站也出现类似“杜琪峰疑似凉凉！柏林电影节发表不当言论惹争议，微博帐号被炸”“杜琪峰发表不当言论！离封杀不远了，9部电影恐难上映”的文章。文章指杜琪峰还有9部担任导演、监制的作品未上映，包括《大时代》《三命》《花街泪》《命案》《捂着眼睛看红光》《天椅与师》及《在清朝》，主角包括林家栋、惠英红等。

杜琪峰日前在柏林影展的开幕礼前记者会上，被问到看过哪些电影最印象深刻时，自言说广东话较容易回答问题，并由身旁的传译员以英语复述。他说，现在的电影质素下降，全球皆然，电影世界好像渐渐消失，不再如从前。“我希望这事只是暂时，可能我讲话很大胆，但这是我的真心话。”

他及后被问到电影为何如此重要时说︰“电影永远在前锋位置，如果有极权时，人民失去自由时，电影通常首当其冲，很多地方都会是这样，一定是停掉你的文化。电影文化是直接进入观众里面，所以独裁者通常对付的，一定是电影。我觉得香港……不，对不起，我觉得全球争取自由的国家跟人民，都要支持电影，因为它会代你发声。”