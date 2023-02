8频道、5频道及meWatch播出 晚上7.30

超过3000名表演者参与的2023年妆艺大游行,演出融合音乐与剧场元素,以“拥抱明天”(Embrace Tomorrow)为主题,呼吁大家珍惜现在,创造新契机并拥抱未来,打造一个满怀希望、孕育梦想和充满信心的社区。绚丽多彩的演出分七个章节呈献。

U频道 晚上9.00

泰国剧,主要讲述帅气老板与酷飒女保镖这对欢喜冤家的爱情故事。邱茉夫人不甘心柯霖让特万打理公司而杀害柯霖夫妇,特万认为有人设计姐姐和姐夫的死亡,决定保护艾克和找出凶手。

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上9.00

关于友谊、复仇与悔改的动画片。讲述疯狂科学家(Jim Carrey饰)被音速小子困在蘑菇星球,好不容易逃回地球,并找来纳克鲁斯一起复仇,同时寻找潜藏强大力量的绿宝石。

小小的愿望 The Last Wish