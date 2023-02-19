妆艺大游行2023-拥抱明天

8频道、5频道及meWatch播出 晚上7.30

超过3000名表演者参与的2023年妆艺大游行，演出融合音乐与剧场元素，以“拥抱明天”（Embrace Tomorrow）为主题，呼吁大家珍惜现在，创造新契机并拥抱未来，打造一个满怀希望、孕育梦想和充满信心的社区。绚丽多彩的演出分七个章节呈献。

甜心保镖（首播）

U频道 晚上9.00

泰国剧，主要讲述帅气老板与酷飒女保镖这对欢喜冤家的爱情故事。邱茉夫人不甘心柯霖让特万打理公司而杀害柯霖夫妇，特万认为有人设计姐姐和姐夫的死亡，决定保护艾克和找出凶手。

音速小子2 Sonic The Hedgehog 2

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

关于友谊、复仇与悔改的动画片。讲述疯狂科学家（Jim Carrey饰）被音速小子困在蘑菇星球，好不容易逃回地球，并找来纳克鲁斯一起复仇，同时寻找潜藏强大力量的绿宝石。

小小的愿望 The Last Wish

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：王大陆、彭昱畅、魏大勋。突然患上肌肉萎缩症的高中生高远，被医生告知时日不多，决心在临死之前完成一个愿望，那就是成为一个真正的男人。得知这个消息的身边两个好兄弟徐浩和张正阳，为了兄弟最后的愿望，不惜一切奋战到底！