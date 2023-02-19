偶像卖命赚钱 SM娱乐仍有赤字 创办人李秀满被爆私吞7.7亿元

（综合讯）韩国经纪公司龙头SM娱乐爆发内部丑闻，创办人李秀满近日被股东联手赶出公司，对外宣称他退休。李秀满因不满自己“被退休”，踢爆股东们的行径。公司高层之一是李秀满侄子李成秀，接连两日拍视频揭发李秀满恶行。如今，韩媒加码揭露李秀满私吞公司7443亿韩元（约7.7亿新元），还曾被国际刑警组织列入通缉名单。

据韩媒“Dispatch”报道，李秀满挪用公司资金收购股份，并且伪造文书。他为了让公司上市，做假账，还开假的董事会。短短一年内11亿韩元就变成900亿韩元。直到检调机关调查，李秀满在2003年遭到国际刑警通缉，随后主动返韩，被法院以贪污罪等判处有期徒刑两年，缓刑三年。

此外，李秀满的薪资计算方式也有许多不合理之处，公司利润就这样被他个人酬劳分薄，明明KPop红遍全球，艺人卖命赚钱，但SM娱乐财务报表却有几年赤字，李秀满23年下来不法获利高达7443亿韩元。

已成为巨富的李秀满并不满足，李成秀在视频中揭发他逃税，还想推动大麻合法化，建设赌场等，企图把他的娱乐帝国无限扩张。

李成秀说，李秀满反复强调种树，Sustainability（可持续性）、ESG（环境永续、社会参与、公司治理），甚至要求制作人在多首歌曲中加入关于“种树”的歌词，看似标榜促进文化交流，其实是为海外事业做铺垫，计划在某国购地，并建立大麻合法化的赌场。

SM娱乐员工2月17日发表联合声明，表态支持李成秀，对于李秀满的所作所为早就看不下去。如今李秀满抛售股票给Hybe后准备落跑，SM内部决定团结一心，希望重新整顿公司，守护SM娱乐不让Hybe染指。晚间，李成秀宣布辞去代表职务，希望和李秀满一起“到此为止”，他自责看着李秀满胡作非为却没能阻止。