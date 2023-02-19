称收友情价 吴岱融回新演“烂赌鬼”

时隔六年，资深男星吴岱融以友情价客串演《金色大道》里的“烂赌鬼”，当入围视帝孙政的“爸”！

妻儿还在泰国逍遥游，吴岱融为了新剧《金》做造型，也为剧本角色准备，提前于月初回新，他星期六（2月18日）接受《新明日报》访问时，笑说这是他继《绝世好工》之后，此趟应袁树伟邀请，再参与本地剧演出。

“太太与儿子还在泰国，老公就回来负责赚钱，哈哈哈。”语气是自豪的，岱融是出了名的二十四孝老公。

岱融形象出众、演技挥洒自如，宜忠宜奸，亦古亦今，中港都很吃得开，以一个大腕资深男星回新拍戏，领的是友情价吗？

“这里没有大腕，只有‘小碗’，当然是友情价。”

特地回来客串

岱融幽默地说，反正占戏不重，特别回来客串。

饰演一个低下阶层的“烂赌鬼”，对岱融是新鲜尝试，记者打趣他生来一张富贵脸，在戏剧世界里常演绎上流社会大亨，富甲一方，他闻言笑说：“脸很富贵，实则没钱，哈哈哈，当然，我不会穷，但算不上富贵人家，我平时也不会乱花钱，买豪宅买豪车，我喜欢简单的生活。”

问起赌博，岱融不讳言年轻时有赌一手，但很有分寸，也玩不大，“现在就很少了！”

不想让“儿子”孙政有压力

岱融并无透露《金》剧情，不过记者从旁探知，岱融在剧中原是一名商人，生意失败，加上好赌，债台高筑，死性不改，老婆自杀，孙政所饰演的“儿子”对他心生憎恨，岱融所演绎的“烂赌鬼”一次恶向胆边生，居然去打抢，甚至还闹出跳楼戏码，占戏虽不重，但戏份有得发挥。

已拍了两三天戏的岱融说，剧中与孙政最多对手戏。

岱融演技出色，演戏内心层次丰富，他有提点新生代孙政演戏吗？“不敢说自己在‘教导’他，现在的年轻人与我们太不一样，互联网发达，抖音、小红书，随时吸收大量的资讯，我们的年代哪有这些？都是笨笨的，只能说‘父子’演对手戏时会互相交流，我不想让对手有压力。”

问起惊险戏份，岱融透露将拍跳楼戏，“只是五六层楼高而已。”直言做好安全措施就没问题。

拍完《金》，岱融将飞马来西亚参与慈善义演，之后再飞西雅图、三藩市办演唱会，会否来新开演唱会？他笑说：“看谁有兴趣找我唱哦。”

曾有娱乐商张罗他的巡回演唱会，碍于疫情止步，但岱融对歌唱有一份火热，笑言很多事说不准，希望再唱香港红馆，笑说：“胡枫都唱到90岁，我应该还有机会。”

戏精岱融也曾导过戏，但他直言“演戏已经花了很多时间，不想让自己有太大的压力”。