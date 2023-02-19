与黄暄婷双双落空《红星大奖》徐彬：没时间安慰自己

徐彬在本届的《红星大奖》中没有入围任何奖项，他坦言确实失望，但因工作太忙，没时间安慰自己，正能量满满地说：“明年再接再厉！”

《红星大奖2023》2月15日公布演技奖项入围名单，上一届的最强CP徐彬和黄暄婷双双落空。除了两人再结情缘的《遇见你，真香！》，徐彬还有一部作品《哇到宝》，但都没有入围。

徐彬早前接受本地媒体采访时坦言确实有点失望，随后《新明日报》记者联络徐彬谈到如何安慰自己时，徐彬说：“其实最近我工作上挺忙的，也没有太多时间去想这件事情，所以我觉得这是最好的方式，哈哈哈……”

没有入围粉丝也难免会跟着一起失望，对此徐彬说：“明年我会再接再厉，也谢谢大家的支持。我只能够把自己的本分做好，继续努力把戏拍好。希望下次还有机会能够得到评审们的青睐。”

觉得没入围的原因会不会是因为角色或故事内容不够精彩？“我觉得都还好吧，可能就是每个人都有自己的品味。”

徐彬也认为一部剧是否成功也是要靠天时地利人和，“不代表每个人很努力、很卖力去演，剧组非常用心，就能得到我们期待的回报，因为当中有很多不可控的因素。”

当被问道本身需要加强的部分时，徐彬认为学无止境，“我觉得需要不断让自己去学习，一直在自己的专业方面多提升，把自己的工作做好就好了。”更笑说“其实我觉得我也挺努力的，不过还是需要更加努力！”

“过江CP”吸睛力灭了？

徐彬也对《遇》里的搭档黄暄婷没有入围感到可惜，“即使我没有入围，但依然希望跟我合作的演员们能够入围。”

上一届的最强CP双双落空，是否觉得“过江CP”灭了？“不会，我觉得‘过江CP’一直留在观众的心里，因为每一部剧都有它的精髓，有属于自己的故事以及创作理念，并擦出不同的火花，所以同样的CP即使出现在另一部剧，也不代表会看到之前CP的影子。”

入围的角逐视帝的演员当中，徐彬说，最看好的是许瑞奇，“他在《你的世界我们懂》里的表现确实很出色，而且这部剧的讨论度很高，所以我觉得他的希望应该比较大一点。当然不管谁最终站在奖台上，都是对他们为角色所付出的一个鼓励。”