新剧变身中文系教授 陈豪不许自己说英语

无线视帝陈豪在新剧《新四十二章》中变身风趣幽默，但为人懒散、处事马虎的大学中文系教授章经，他通过短信接受《联合早报》访问时形容，这个角色充满着浓厚的文学气息，高傲而不霸气，平实中带浮夸，搞笑却不可以造作，舒服而有新鲜感，诠释这个角色的最大挑战是他不容许自己说半句英语，“而且通过中文教授的角色，让大家知道陈豪也可以文绉绉的！”

陈豪在《新四十二章》开拍前做了不少功课，资料搜集的过程主要围绕现实生活中的大学教授，他指出，这个角色的特色除了他九五至尊的身份，他还熟读诗词歌赋，花了一些时间研究、学习和掌握古文、满文，“除了上网搜资料，我也通过人脉关系向真正的大学教授请教，希望出来的效果更真实。”

凭想象演出催眠戏

剧中陈豪遇上谭凯琪饰演的临床心理学家关玉菁，他因饱受失眠问题困扰接受催眠治疗，这几场催眠戏原来是他凭想象演出的，至今让他印象最深刻，“在播放的时候，我和观众一样是第一次去接触这个幻想的空间。”

陈豪也说，《新四十二章》看似一部简单的剧集，实际上非常复杂，因为这部剧包含动作、悬疑、寻宝、搞笑和二度空间等元素。

“其实拍这部剧可以算是最辛苦的一次，也是自己打起十二分精神、最集中的一次。所以当这部剧完成的时候，我也松了一口气！”

剧集大玩前世今生桥段，陈豪直言若能化身历史人物，他希望可以成为秦始皇，“可能我从小对中国第一位皇帝就有所憧憬！”

搭档龚嘉欣牺牲大

陈豪（右）和龚嘉欣（左）《新四十二章》再续戏缘，他赞搭档的演出生动有趣。（TVB）

继2020年《杀手》之后再度与龚嘉欣搭档，陈豪说，过去跟龚嘉欣合作多次，她每次饰演的角色有不同的挑战，这次在《新四十二章》中她的牺牲也颇大，“满脸胡须，力大无穷……但也要赞她把这个角色演绎得非常生动有趣，而且十分可爱！”

《新四十二章》原定是2022年的台庆剧，不过临时被抽起，无缘1月的无线《万千星辉颁奖典礼》，被问及是否有信心能在明年的颁奖礼上获得奖项的肯定，陈豪直言希望这部剧能收获不同的奖项，不过，最重要是得到观众的接纳和支持，同时希望能交出漂亮的收视成绩，“我一直认为奖项是一个嘉许，表扬演员有突出的表现。”

《新四十二章》每周一至五晚上8时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。