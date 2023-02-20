首次与偶像全度妍合作 导演边圣铉竟先说“不”

首次与偶像全度妍合作，边圣铉导演竟然先说“不”。

影后级韩国女星全度妍在Netflix原创韩片《格杀福顺》（Kill Boksoon）饰演一个“杀手级”母亲吉福顺。影片描述吉福顺过着双重生活，既是一个15岁女儿的妈，也是一名传奇职业杀手。在杀人和养育孩子之间分身乏术的她，拒绝了公司派给她的一个杀人任务，因此身陷一场对决。

《格杀福顺》将于3月31日（星期五）在Netflix播出，并已于2月18日（星期六）在第73届柏林电影节首映。《联合早报》记者2月初受Netflix邀请到韩国首尔与《格杀福顺》导演兼编剧边圣铉做访问，听他谈创作灵感和与全度妍合作的心情。

拒绝全度妍递上的剧本

43岁的边圣铉是备受瞩目的韩国新生代导演，作品《不汗党：坏家伙们的世界》和《造王者》深受好评，2022年更凭《造王者》获得韩国电影大钟奖和百想艺术大赏最佳导演奖。

《格杀福顺》男主角是薛耿求（也译薛景求），他饰演吉福顺所属的雇凶杀人公司代表。这是边圣铉继《不汗党》和《造王者》之后，第三次与薛耿求合作，边圣铉透露：“是薛耿求介绍我和全度妍认识，他知道我是全度妍的粉丝。”

薛耿求（左）饰演全度妍所属的雇凶杀人公司代表。（Netflix）

能与偶像相识，边圣铉却敢敢拒绝对方递上的剧本。边圣铉忆述全度妍有一次拿了一个剧本给他，提议可以拍摄，他看了之后却说不，反而向对方提议：“不如我来创作一个故事，你来演？”边圣铉当时脑子里没有任何点子，但他回想全度妍演过的多种角色，发现她很少演打女，就提议拍一部动作片，全度妍欣然接受。

边圣铉导演说，这次的合作让他了解全度妍为何能一直处在高峰。（Netflix）

能与全度妍合作，边圣铉形容是“难以置信的经验”，甚至在拍摄时会看着镜头心想：“这是真的吗？我真的在拍她吗？”边圣铉分享说：“我决定当电影导演时，全度妍已经是顶级明星，处在事业高峰。我一直很欣赏她的作品，也常常在访问和社交活动中跟大家说，她是我最喜欢的韩国演员。能跟她合作，感觉既奇妙又难以置信。这次的合作也让我了解她为何能一直处在高峰。”

定下影片风格之后，边圣铉开始观察全度妍，寻找故事灵感。他说：“她会跟我分享与自己女儿的对话，我从中得到启发，决定写一个刻画母女关系的故事。全度妍既是演员也是母亲的双重身份，给了我创作角色的灵感。”

边圣铉指出，杀手和杀人公司之间的故事，在好莱坞电影《捍卫任务》（John Wick）之后，有不少类似影片，他想有所不同，所以避开这些作品常有的复仇元素，尤其当影片有一个女儿角色，观众会看到孩子被绑架，然后主角从恶人手中救出孩子，“我不要这样的故事，我要打破雇佣杀手的老套刻画。”

身手利落 全度妍没用替身

预告片中，全度妍身手利落，不管是斧头、长剑、玻璃杯、绳子、枪支等，都能成为武器。边圣铉透露：“全度妍以前演过一部动作片，但不是主角，这次是她第一次主演动作片。她得过康城影后，是一位非常出色的演员，但为了这部电影还是做了许多准备，尤其是体格训练。由于不少打斗场面是一镜到底，而且会拍到她的脸，所以她几乎没有用替身。”

边圣铉也点出拍摄时区分主角两个身份的一个细节。“当我们要展现福顺的妈妈身份时，你会看到她的右边脸，当她作为杀手时，则会看到她的左边脸。”