星牌队员接受体能测验 观众青春印记“倒带”

星牌运动员

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本地有体育竞技真人实境节目了。由戚玉武和李腾担任主持人兼队长的《星牌运动员》2月13日首播。我观看时，嘴角上扬。

体育竞技综艺对我的味，因为可从节目中感受到热血精神，另一原因是作假空间极小，艺人必须来真的，真枪实弹上场比赛。最早接触的节目是韩国主持人姜镐童等挂帅的2013年《我们小区艺体能》。节目中，主持团队走访韩国各地社区，跟运动爱好者比拼某项运动，吸引我集集追看。还有韩国MBC电视台在春节和中秋假期播出的《偶像明星运动会》，节目时长太长，无法看完，但目光会为认真较劲的年轻艺人停留一下。

台湾的《全明星运动会》2020年推出第一季，第四季今年1月完结，香港无线2021年也做过集数不多的《明星运动会》。这股“体育风”，本地乘得慢。

体能测验创始人首集现身

不过，本地综艺有其他地区节目没有的狮城元素，观看时嘴角上扬的原因来自共鸣。首集中，星牌队员（指参与节目的艺人）得先经过全国体能测验（NAPFA Test）六个项目，包括仰卧起坐、立定跳远、坐地前伸、引体向上、折返跑和2.4公里跑的测试。

体能测验是我的回忆杀！它是我在家练习立定跳远制造“嘣嘣”噪音的原因；是我和死党在2.4公里跑测验当天笑不出来，紧张到肚子痛的理由，更让我在开跑后体会“要命”又不想重考的挣扎……但，它也是我拿到“金”级别后为自己骄傲的理由。回忆有甜有苦，也带滑稽感，一切都是青春的印记。

体能测验的创始人Robert Tan（节目里未列中文名）在首集现身，担任星牌鉴定团。看到他本人，心情五味杂陈地心想：“原来是你啊！”

首集分成两段，前半段中，担任队长的戚玉武和李腾透过六项体能测验，观察星牌队员田铭耀、胡煜诗、朱泽亮、叶佳昀、林咏谊、阳光可乐、萧歆霓和赖宇涵的能力。女生中，林咏谊和胡煜诗看来柔弱；成绩名列前茅，散发运动大将风范的《才华》季军叶佳昀在测试中也是季军。三男中，朱泽亮是资优生。

后半段投入射箭训练，射箭国手罗梓嘉和王雪俐担任星牌教练。体育系毕业的戚玉武和篮球校队健将李腾的运动神经浑然天成，上手得快。首集停留在射箭练习，还未正式比赛，无法评断他们的临场实力与爆发力。

首集节目中，艺人练习射箭，田铭耀（左一）自称“罗宾汉”。（新传媒）

星牌教练将陆续亮相

之后几集会聚焦游泳、篮球、乒乓球、保龄球、田径、羽毛球、地板钩球和足球。20日晚上播出的第二集中，泳将柯婷文、柯敬文和冯盛均担任星牌教练。乒乓球手周哲宇，羽毛球手杨佳敏、骆建贤、骆建佑等将陆续亮相。

艺人方面，除了参与体能测验的五女三男，郑六月、陈锦宏、张颖双、叶慧馨、翟思铭和Joakim Gomez（周劲）也会在分别登场。参与这个节目对艺人来说，肯定不是轻松活，因为没有替身帮忙下场，运动时肯定披头散发，大汗淋漓，做不了表情管理，期间还得兼顾节目娱乐性，下班后这里酸那里痛……但实境节目就是如此，艺人越难，观众越爱看。

参与《星牌运动员》的艺人必须下场练习和比赛，难以作假。（新传媒）

节目中，除了艺人训练和投入比赛的内容，也介绍个别运动，资讯充实。随着艺人正式竞赛后，我有点担心节目时长不够用。韩国的体育竞技节目每集一般上超过90分钟，尽量完整呈现艺人比赛的部分，但《星牌运动员》每集只有45分钟，相信有很多内容被割舍。

十八年后的终极告白2.0 Brutally Young 2.0

（首播）e乐（新电信Ch501）晚上8.00

（互联网）

主演：谭俊彦、龚嘉欣、陈山聪。画家姚尚谦出道多年依然寂寂无名，直至画廊老板方志浩与太太宋慧琪发现尚谦18年前的一幅旧作，决定帮他成名，但这幅画作令尚谦忆起昔日爱徒沈越，两人有过一段暧味关系。沈越突然出现，要挟揭发尚谦的偷画恶行，为了延续“偷来”的成就，尚谦请求沈越帮忙，沈越为了生计接受尚谦开出的条件，因利益走在一起的两人感情再次升温，跟着发生一宗离奇命案，死者竟是尚谦的太太庄锐婷。一场又一场的尔虞我诈，一波未平一波又起……

周公讲鬼@行行又见鬼

8频道 晚上10.30

周公猛然醒来发现床前有个点着诡异白色蜡烛的生日蛋糕， 清洁工龚婆婆在病床旁出现祝周公生日快乐。周公见一名诡异护士走进病房，问起有没有见到一名护士，龚婆婆说什么护士，现在都不是巡更的时间。龚婆婆警告周公说，可能是看到不干净的东西了。

月光光新慌慌万圣杀 Halloween Kills

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.00

骇人的万圣夜尚未结束，杀人魔迈克尔迈尔斯再度现身，他逃离洛莉史特罗德（Jamie Lee Curtis饰）的陷阱，打算继续杀戮。哈德菲镇民挺身对抗，决心一次了结迈克尔迈尔斯，让恶魔活不过今晚……