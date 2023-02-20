陈升“把悲伤留给自己” 战胜口腔癌4月16日狮城开唱

阔别新加坡五年，陈升4月16日（星期天）的“他乡”演唱会，门票已售出7成，有意购票的读者要尽快行动，以免向隅。

战胜口腔癌的陈升，这次将精神奕奕的到新加坡办唱，把他许多耳熟能详的经典曲目带给本地歌迷。这次的演唱会将在滨海艺术中心音乐厅举行，座位有限，从上周开票至今，已卖出了70%的门票。陈升迷有意与这位音乐顽童近距离接触的话，就要尽快行动。

陈升上一次到本地演出是2018年担任刘家昌个唱嘉宾，之后碰上冠病疫情，以及他罹患口腔癌，结果一别就是五年。他在2021年战胜癌症后，连续两年重新开启台北跨年演唱会，这次将送上2022年和2023年跨年演唱会的精彩曲目，包括《风筝》、《二十岁的眼泪》、《不再让你孤单》、《恨情歌》、《拥挤的乐园》、《把悲伤留给自己》、《北京一夜》、《鼓声若响》等。

这次演唱会由Biz Trends Entertainment主办，来新之前，陈升会先到云顶开唱，之后才移师新加坡。演唱会地点是滨海艺术中心音乐厅，陈升要给歌迷送上最纯净的音响效果，为大家呈献一场音乐饕宴。

《联合早报》与电台96.3好FM是陈升“他乡”演唱会新加坡站的指定宣传媒体。

陈升“他乡”演唱会新加坡站

日期：4月16日（星期日）

时间：晚上7时30分

地点：滨海艺术中心音乐厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68

售票：https://bit.ly/ZBBobbyChen