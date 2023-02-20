本地14岁歌手陈卓琳 任中国选秀狮城形象大使

本地14岁青少年歌手陈卓琳担任中国选秀综艺《中国新声代》新加坡唱区形象大使。上周五（2月17日）卓琳在妈妈陪同下前往中国湖南，参加试唱会新闻发布会暨启动仪式，星期一（20日）返回新加坡。

《中国新声代》是中国湖南卫视推出的大型青少年儿童歌唱类选秀节目，历届评委有薛之谦、张信哲、杨宗纬、胡海泉、曹格、张碧晨以及羽泉等等音乐界大咖。

据了解，《中》节目组将于3月18日在新加坡举行初赛，接着在6月进行第二次选拔，挑选出200名选手前往中国继续比赛，最终选出18强进入决赛，与其他来自马来西亚、泰国、加拿大、迪拜以及北美地区等10个国家、地区的参赛者进行对决。

也是参赛者之一

上星期天（19日）记者联络上正在中国的陈卓琳和妈妈杨美琪，询问二人此行经历。除了担任新加坡区的形象大使，卓琳也是参赛者之一，记者问她是否决定好参赛歌曲，卓琳腼腆笑说还没决定。这是卓琳首次担任形象大使，她说：“我觉得很荣幸能担任节目的形象大使，表演之前还很紧张，不过上了舞台就轻松了很多。”

望张碧晨当导师

上一届《中》评判有张碧晨、汪苏泷等中国大咖，卓琳则说，希望制作组今年还能邀请到张碧晨，“我很想看到张碧晨，如果她在的话我要选她当我导师！”。

此行是卓琳首次中国之旅，她称过去完全不了解中国，此行也让她对中国大改观。卓琳爱吃辣，因此以辣味闻名的湘菜（湖南菜）成了她的心头好，尤其是长沙臭豆腐“一点都不臭！”。记者问卓琳之后会不会考虑到中国发展？陈妈妈在一旁打趣道：“她可能会为了湖南菜而来。”

陈卓琳目前是名中三学生，就读圣公会中学，她于2019年参加国庆庆典担任主唱之一，当时才10岁的她首次在公众面前亮相，凭借可爱甜美形象给人留下深刻印象，随即打开知名度。卓琳后续开始接演出、广告工作，2020年还参演了由徐彬、姚懿珊、徐鸣杰、美心主演的电视剧《很久以后的未来》。