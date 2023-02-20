新片当单亲爸拒化老妆 李国煌晚睡逼出“老样”

喜剧阿哥李国煌为温情片《爸爸的谎言》当单亲爸爸，片中讲福建话，并可能飞往美国纽约拍摄！

现实中，被问是个什么样的爸爸，国煌自嘲“难以相处、嘴硬心软”，不过，他也说，自己并不是怕输父亲。

接拍《爸爸》原委，才开工两天的李国煌上星期天（2月19日）受访时告诉《新明日报》，他跟本地导演蔡于位自《撞鬼》之后已10多年没合作，读了《爸爸》剧本，是一个讲述父女之间的故事，觉得蛮特别，“这是一部剧情片，接拍《爸爸》是过一下自己所谓的戏瘾。”

身为三名子女的父亲，国煌颇能体会为人父亲的心态，《爸爸》写的是一个继承父业的纸扎店老板，没念过书，太太早逝，他父兼母职，对爱女的期望很高，“由于妻子的死对他打击很大，变得寡言。”

片中这个鳏夫须流露出岁月的沧桑，记者问国煌，需要化老妆吗？

“角色比我实际年龄大，但我跟导演（蔡于位）商量，不想靠化妆变‘老’，尤其去粘胶水，镜头一拍特写时看起来就很假，我本来就有白发，晚上不要睡觉，‘逼’出黑眼圈，看上去就会比较憔悴。”

在《爸爸》片中饰演他邻居的是宏荣。

《爸爸》除了本地，也将拉队到柔佛新山拍游乐场，“我看了剧本，还有飞到纽约的戏，但还不确定我需不需要飞（如果飞纽约会在什么时候？）大概3月底吧。”

典型口硬心软父亲

现实生活中的国煌是一个怎么样的爸爸？

“我很疼爱孩子，可能因为小时候家庭经济环境不好，现在的生活条件既然还可以应付，都会尽量满足孩子。”但国煌强调不属于挥金如土类型，不买奢侈品，“像一些玩具如LEGO，孩子开口要，我虽然不答应买，但几天后他们就会收到。”典型口硬心软。

国煌属于怕输父母吗？

“我不会要求孩子一定要考100分，读书20年，做人却是一辈子的事，学习不是为了分数，孩子的行为与道德操守，才是我更重视的，我深信学习态度好的孩子，成绩也不会差到哪里去，不想给孩子太大压力。”

国煌说，教导儿女不能只有一种方式，还得根据对方性格来教，比如看对方是吃软不吃硬、还是吃硬不吃软，“有时小孩吵架，当中有人来告密，但谁对谁错真说不准，告密者一定对？未必！我会通过CCTV监视器判断事情真相，再作出惩罚，通常会叫他们面壁思过。”

说到三个孩子，国煌说15岁的长女性格像个公主；12岁的儿子他会看得更紧，毕竟是男孩子，将来养家活儿社会责任更大，“10岁的小女儿最鬼马，爱跳舞表演，这一点就很像我。”