失声陷低潮 青峰喊退休

（台北讯）鱼丁糸乐团2月18、19日两晚举办演唱会，同时宣告“苏打绿”正式回归。主唱青峰在开唱前突然失声，连讲话的声音都没有，休息三天之后去练团，唱完第一首大家就叫他休息，因为那个声音真的不太好听。青峰开演前还入院治疗，他在庆功记者会坦承没办法自由使用声音，让他觉得很有压力，“今天唱完打算退休一阵子！”

青峰为找出失声原因，不停看医生，他没有打针，医生也说连扁桃腺都没有发炎，最后获得的结论就是“老化”，青峰从去年开始每天都炖药吃，常去针灸，远离炸的、辣的、冰的、甜的，让他觉得很辛苦，青峰说的“退休”就像下课，“给自己切换空间，吃一些很久没吃的东西，不用治疗，把时间留给自己。我也不知道休息是要找回什么，应该只是让心理健康一点，给它一点时间。”至于休息多久他没有答案，青峰直言声音不太可能恢复到百分之百，尽量努力以原Key呈现，但不讳言总有一天会考虑降Key演出。

另外，鱼丁糸在台北小巨蛋举办演唱会，演艺圈众多好友纷纷送祝福，小S也送花祝贺，上面的花牌开呛吴青峰，“你死不接我电话是什么意思，主唱没人性，还是祝鱼丁糸演唱会成功。”吴青峰回应：“早上5点打来谁要接啊！”他笑说小S通常在晚上8点后就喝醉了，而且小S会忘记自己前一天做过的事：“你为她付出了那么多，陪她发酒疯，她隔天也不记得。所以8点以后，她打来都不要接。”他晚上绝对不接小S的电话，觉得“报酬率超低”。