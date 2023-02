(伦敦讯)有“英国奥斯卡”之称的第76届英国电影学院奖(BAFTA)本地时间20日凌晨举行颁奖典礼,最大赢家德国电影《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)获得七项大奖,包括最佳影片、最佳非英语电影、最佳导演等,打破单届获奖最多的纪录。

BAFTA被视为奥斯卡前哨战之一,《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)打败《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)的杨紫琼,第三度封后;《天马》的关继威也在最佳男配角奖败给《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的Barry Keoghan(贝瑞科汉);最佳男主角则由《猫王艾维斯》(Elvis)的Austin Butler(奥斯汀巴特勒)脱颖而出。