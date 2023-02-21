59岁港星袁富华低调迎娶圈外女友 结束30年爱情长跑

2019年凭电影《翠丝》拿下金马奖及金像奖最佳男配角的香港演员袁富华，星期一（20日）向外界宣布已于星期六（18日）在香港注册结婚。由于太太Regina是圈外人，婚礼非常低调，仅邀请双方亲友出席。

据港媒报道，这对新人在众亲友见证和祝福下宣誓，现埸气氛感动又浪漫。袁富华表示：“一生中可以遇到一位珍惜彼此的另一半不容易，一起经历及成长的过程是我最享受和珍惜的。很感恩让我找到了可以陪伴相守一生的她。”

袁富华在剧场工作多年，90年代转战电影圈。2019年他参演电影《翠丝》演跨性别粤剧花旦角色令演艺事业更上一层楼，近年再接拍男同志题材电影《叔·叔》。因两度扮演同性恋者，袁富华的精湛演技令外界误以为他现实中也是同性恋者。2019年他凭《翠丝》夺得金像奖最佳男配角，在台上公开多谢女友的支持，大家才得知他原来早已有女友。

袁富华的女友比他大7岁，早年于剧场圈认识，后来女友转行，更升到管理阶层，但他们并没有觉得彼此的身份有悬殊。袁富华曾表示女友在他低潮期时给了他很多支持，“她很理解我，我不想多一个经济负担，而且这会阻碍到我的演艺工作。是很现实，我要养得了她才能娶她，因为我疼她，有些责任我一定要负责。我不会不让她工作，只是我不想所有负担都是由她来承担。她有试过在经济上帮助我，我都不知道为何找到这么好的女人，可能是我积回来的福吧！”他明白两人早已错过生下一代的时机，现在只希望执子之手，与子偕老。