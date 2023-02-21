32岁日本影帝柳乐优弥害怕被吞噬

14岁封戛纳影展影帝的32岁柳乐优弥（Yuya Yagira）主演Disney+首部原创惊悚日剧《噬亡村》（Gannibal），叹“拍摄特别艰辛”！（点击视频看他为何这么说）

花了五个月拍摄《噬亡村》，柳乐优弥形容过程“痛并快乐着”，对于成品表示满意。2004年凭电影《无人知晓的夏日清晨》（Nobody Knows）成为戛纳影展史上最年轻影帝，柳乐优弥说这次拍摄《噬亡村》入戏太深，一度找不回笑容。

他说：“戏杀青后的第三天我有一个广告拍摄，必须表现得很阳光很有活力，但是我怎么也笑不出来，整个人深沉没有光彩。五个月的拍摄里，我太投入角色，之后两个月才走出来。”

导演属意柳乐优弥主演

《噬亡村》改编自二宫正明创作的高人气同名连载漫画，讲述柳乐优弥饰演的警员“阿川大悟”与妻女来到一个村庄，不料遇到接二连三的骇人事件，更发现村民暗藏不为人知的惊人秘密。

柳乐优弥和《噬亡村》导演片山慎三日前来新加坡宣传剧集接受本报采访。（Disney+）

日前和柳乐优弥在Disney+安排下到新加坡宣传的导演片山慎三（Shinzo Katayama）坦言，一开始就属意柳乐优弥主演，也大赞他完美驾驭角色。导演说：“角色栩栩如生，是因为柳乐优弥绘声绘色的演出。”

柳乐优弥剧中的角色是练习柔道很久的警员，他表示私下习武12年，因此能胜任剧中的动作场面。剧中角色因为对很多事情不知情而独自产生恐惧，甚至觉得被孤立及被质疑。柳乐优弥认为，角色所承受的焦虑与不安能引起全世界观众的共鸣。

片山慎三则说，故事发生在偏僻村庄，更能营造出“求助无门的恐惧感”。不过，为了在日本长野县和岐阜市的外景拍摄，剧组每天必须花约两小时车程，到200到300公里以外的山区，路途遥远颠簸相当折腾，所幸拍出来效果很好。

柳乐优弥分享了长途跋涉到山区拍摄的轶事。他说，在山区开车时GPS导航系统时常失去信号，“有一次我的车来到叉路，我不知道该往哪个方向；另一次我们午夜收工，乌漆墨黑在山路开车又没有信号”，很吓人。

柳乐优弥和吉岡里帆在《噬亡村》中饰演夫妻。（Disney+）

柳乐优弥求好心切

片山慎三希望观众看《噬亡村》的时候思考对错如何定义，柳乐优弥则认为这部剧探讨“人是否被吞噬”的问题。

柳乐优弥说：“作为演员，我常畏惧被吞噬，所以经常想着要怎么做得更好。这一次和这么优秀的剧组合作，激励我更努力表演。”

导演片山慎三现实生活中害怕什么？点击文头视频，听他意想不到的答案。