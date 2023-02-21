“国民媳妇”海清自曝患怪病 无药可治曾多次想放弃拍戏

46岁的中国女星海清凭《蜗居》《媳妇的美好时代》等作品获封“国民媳妇”，是公认的实力派演员，近日她接受杂志《人物》专访时自曝患上了怪病，因无药可治所以多次考虑想放弃拍戏退出演艺圈。

海清透露，从2021年夏天开始，她的背部开始出现不明原因的韧带撕裂，然后发展到骨头上长囊肿和肌肉粘连。到了2022年春夏情况并没有好转，反倒越来越严重，甚至连原因也找不到：“疼痛变得难以忍受，不能久躺，躺上半个小时，肌肉就沾黏到不能动，那个时候正在进行电影的路演，最严重的时候站在台上都在那里摇晃。”

海清自述，哪怕站着不到半小时，肌肉都会粘连到不能动，连胳膊都无法抬起来。她总结自己的2022年是“一直与病魔搏斗”“觉得天昏地暗”，多次想退出演艺圈，因为身体上的疼痛让她根本无法去拍戏。

生病时手上正好有个电影拍摄，海清心里一直觉得自己完成不了，可能需要放弃，并不是意志上真的想这样做，而是总觉得身体已经不允许了：“我没有办法做到。”一直到她看见张桂梅老师的一段话：“我能动一天，我明白一天，我就选择在岗位上一天。我自己无法左右自己的时候，那我就没办法了，只有说声对不起了这片大山。”

海清决定跟自己说对不起，“我知道我这会儿最想做的事情就是放弃，但是我没有资格放弃，所以我就咬着牙去上了。”庆幸的是在那之后她的身体有了好转，“我也觉得很奇怪。这两年我有个明显的感觉，我饰演的这些角色在滋养我。一个很大的改变是，我的得失心确实没有那么重了。可能到了这个人生阶段，也更珍惜自己和表演的缘分。”