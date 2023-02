35岁本地女星雅慧星期二(21日)在社媒IG宣布将告别15年的老东家新传媒。

雅慧在文中坦言,选择踏出舒适圈并不是一件容易的决定,其中有非常多需要再三考虑的事。她用美国前总统罗斯福夫人(Eleanor Roosevelt)的经典名言“Do one thing that scares you everyday”(每天做一件令你害怕的事)来形容自己目前的心境,“怀着兴奋和紧张的心情,我想是时候走出去,去成长、挑战并探索新的可能。”

她也提到:“告别新传媒并不是我事业的终点,而是另一个起点。未来有很多未知,但也充满着无限可能。”

新传媒旗下的新艺经纪(The Celebrity Agency)也在IG宣布雅慧离巢的消息,并透露雅慧在新传媒的最后一天是2月28日。

雅慧于2007年赢得《才华横溢出新秀》最上镜女新秀后正式签约新传媒,成为旗下艺人。