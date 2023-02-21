与狮城导演合作不给压力 姜皓文：我在片场像傻子

香港演技派男星姜皓文愿来新拍戏，他笑着放话：片酬可以减！

猛男姜皓文形象粗犷、戏路很广，曾凭《拆弹专家》赢得最佳男配角，他人在吉隆坡，星期一（2月20日）接受《新明日报》电访，态度很友善，问起来新拍戏，他透露：“去年有一部电视剧找我演反派，可惜疫情关系，来不了新加坡，结果取消了。”

姜皓文片约很旺，乐意屈就吗？姜皓文说：“别说‘屈就’，我很乐意与不同的制作方合作。”而当问及是否会为好剧本减片酬。他坦言：“会啊，片酬可以慢慢谈，最重要是剧本好、故事架构好，然后才轮到片酬。”

爱吃榴梿 关注梁志强电影

提到新加坡电影，他透露，自己想看《猫山王中王》，“除了我爱吃榴梿，我也向来有留意梁志强拍的电影，除了擅于喜剧搞笑，他也可以拍到有内心层次的戏，是个百搭演艺人”。

姜的语气幽默地说道：“有新加坡电影可随时找我，我跑过去！”

用“半桶水”英语沟通

其实，他领衔的新片《残影空间》，导演正是首次掌镜电影的新加坡导演陈志文。

问起合作印象，姜皓文透露：“陈导演看起来很紧张，我用‘半桶水’的英语跟他沟通，以了解更多剧情，合作得很开心也很顺利。当问及他看上去凶悍，是否会给导演带来压力时，他直言：“哪里会，我在片场就是个傻子！”

《残》片是一部充满现代人压抑感的悬疑警匪片，故事讲述一名热心社工虐杀家人后被捕。法医精神科医生徐晓静（邓丽欣饰）在杀人犯的潜意识空间发现案中有案，怀疑另一名精神科医生仁重光（谢君豪饰）教唆病人谋杀，遂与警察阿发（姜皓文饰）展开调查……

多年的角色太沉重 感到压抑

据悉，拍摄时，姜皓文因陷入角色太深，曾被太太要求去看医生，是真的吗？

“这是真的！”姜皓文坦言：“不全是因为拍《残影空间》，而是近10年拍的电影都很沉重、充满压抑感，有时会感觉很辛苦，无法释放自己。太太全都看在眼里，她很关心我，就劝我去看医生、吃药，不是情绪病，而是舒解压力。”

想拍喜剧

姜皓文是古天乐天下一公司旗下艺人，会否向老板开口，要求多拍轻松一点的戏？

“哈哈，由不得我来选，尤其当制作人都认为你合适，更没理由拒绝。当然，如果有导演找我拍喜剧就好。”

在《残》中，他饰演一名爆裂刑警，说到刑警，姜皓文至少演了“二三十次”，也算“刑警专业户”，片中的心理医生说：人性本恶，他赞成吗？

“是，人性本恶，比如当你见到别人踩香蕉皮摔跤，你第一个反应一定是先笑出来，然后才去问对方有没有事，对吗？”

他也赞同人都具备阴暗面，无论任何情况下，都会优先考虑自身利益，他说：“人都是自私的，不是吗？这就是人性。”

《残影空间》已订于下星期四（3月2日）在本地放映。