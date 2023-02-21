陈建彬肖像被盗 捧奖变“捧药”

最近，有人冒用建彬肖像卖药，广告标语打着“每天吃两颗，白发没有了，好年轻！”

肖像不只被冒用卖药，对方还将建彬在《红星》上笑口盈盈的捧奖照，经过一番移花接木，“改”成捧药！

捧奖对比捧药，显然是同一张照片，建彬并没有恼怒，他星期一（2月20日）受访时告诉《新明日报》：“这么做的人智慧不高！”

吊打冒牌代言，建彬笑说只要出来澄清对方就没戏唱了，本尊还留言：“这个广告没有得到我的同意，别信。”

这并非建彬首次被冒名，先前几次尚有人冒用是他的网站搞促销，拟坑网民的钱，他庆幸反诈骗讯息日益增多，现代人常被警惕，比较精明，未必那么容易上当！

“药”卖的是消除白发，但建彬不排斥白发，前阵子还当过“白头佬”。放眼娱乐圈，不少男女艺人乐于“白白”活着并非没道理，建彬说：“灰白色头发看上去有魅力啊，我最近做草药护理才变黑了些。”

叹遇瓶颈 上课三天 学会TikTok

问起近况，建彬感叹自己的演艺事业已遇到瓶颈，决定一周五天，通过TikTok直播带货。

当问及为何感叹自己遇到瓶颈时，他坦言：“70岁！还不到瓶颈？难道我是长颈鹿?”

他参与TikTok网卖有原由，他解释道：“我通过技能创前程修读TikTok课程，三天全日制，学会了TikTok操作。”

网卖可会影响他电台的工作？“完全不会，电台工作在早上，下午与晚上做直播，不会影响电台的工作。”

他有感而发道：“你看我这个年龄都去读书，我不说太远，先做一个月，如果成绩理想，我更倾向长期合作，我是艺人公会会长，说不定可以介绍更多艺人进来（TikTok）经营，至少多一条活路。”

建彬希望一个月冲20万营业额，他说：“先从零食饮料开始卖、然后卖家具、电子锁、厨房用品都有可能的。”

不放弃演艺事业

若网卖营业额超标，他是否会考虑隐退舞台?

“不会放弃演艺事业，像早班电台、《黄金年华》节目，时间合适就要接，不用从舞台上消失，带货只是五天工作，还有周末（可演出）！”勤奋如牛的建彬，一刻也不想闲下来。

除了电台、直播，建彬有两部剧在手，一部是《从零开始》演一个破产者，另一部则是方言剧《天公疼憨人》（暂名），他的角色名为“雷王”，是个脾气暴躁的人，但都是客串，戏份不重。