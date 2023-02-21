洪慧芳签约凯渥集团 成为李铭顺师妹

因入围金马奖的本地电影《花路阿朱妈》在台湾打开知名度，新传媒艺人洪慧芳正式与凯渥集团（Catwalk Taiwan）签约，成为李铭顺等艺人的“师妹”。

洪慧芳星期二（2月21日）透过新传媒对《联合早报》透露：“很高兴能开始自己职业生涯中的新篇章。这次合作为我提供了一个难以置信的机会，我已经准备好努力工作，迎接新的挑战，并充分利用每一次机会。”

正式加入凯渥集团，洪慧芳期待能将自己在台湾、中国大陆、港澳的演艺事业推向高峰，同时提升本地艺人在本地和其他区域的知名度。

洪慧芳去年出席金马奖活动时与凯渥的负责人见面，双方聊到合作的可能性，洪慧芳说：“当时我们聊得很开心，感觉彼此的默契很好很舒服，于是就这样一拍即合。”她相信新的火花和突破一定会有，自己也十分期待。

洪慧芳一直以来都很期待能够开拓海外市场，这次将台湾、中国大陆、港澳的经纪权交由凯渥处理，加上台湾的影视剧本和题材多元化，角色的发挥空间很有弹性并拥有丰富的创作性，让她对未来事业发展拥有更高的期许。她说：“我不会局限我的角色类型，只要是剧本好，角色有得发挥，我都会去尝试和挑战。”

据所知，洪慧芳将于今年7月赴台，为首届“亚洲说国际原创故事征集大赛”担任评审。