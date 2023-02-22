好友演爱情剧 金英光李圣经刻意保持距离

许多艺人演出情侣，会增加互动培养默契，金英光和李圣经却刻意保持距离。

金英光和李圣经在Disney+原创韩剧《原来这就是爱啊》（Call It Love）上演一段源于复仇的爱情。剧情描述沈宇宙（李圣经饰）因为父亲外遇而心灵受创，后来父亲过世，继母将宇宙三姐弟住的房子卖了，导致三人必须寄宿在宇宙好友尹俊（盛骏饰）家。宇宙后来发现继母的儿子韩东镇生活过得很不错，是一家公司的老板，她认为东镇夺走了本该属于她的一切，决定向东镇展开报复。但渐渐了解东镇后，宇宙对他产生了感情，一直用工作麻醉孤单心灵的东镇，也对宇宙有了好感。

盛骏说角色人太好，让他难有共鸣。（Disney+）

《原来这就是爱啊》星期三（2月22日）在Disney+播出，五位演员金英光、李圣经、盛骏、安喜延和金叡园，以及导演李光英，星期二（21日）在韩国出席记者会，并透过线上直播给各地媒体，金英光和李圣经也接受了《联合早报》的视讯访问。

金英光避免与人交谈以感受孤单

金英光和李圣经是认识多年的好朋友，首次合演情侣却是苦恋。金英光说：“圣经个性开朗亲切，会在片场制造欢愉的气氛，我们俩也爱说说笑笑，有时候导演会说，你们的表情有点开心哦，我就会避开她。”

金英光除了避开李圣经，也避免与人交谈。他解释：“东镇心里有着很久的一个伤疤，他不知道怎么处理，就独自忍受。我认为东镇平时都不跟人互动，才会这么孤单，所以我没拍摄时也不跟人聊天，还真的感受到那份孤单。”

李圣经坦言两人的好友关系可能会让他们脱离角色的情绪，所以刻意保持距离，也不跟彼此开玩笑。

好朋友合演爱情剧，会尴尬吗？李圣经说：“我们的故事不是一开始就甜蜜蜜，而是必须专注投入到角色中，没有时间感到尴尬。”金英光附和说：“我们的剧跟一般的爱情剧不一样，不是从‘看到喜欢的人感到紧张’开始，所以不会觉得尴尬或别扭。不过到了后段有爱情戏时，有一些场面，其中一人开始笑，另一个也跟着笑场。”

名叫《原来这就是爱啊》，两位主角对爱的定义是什么？李圣经说：“当你爱的人发生不好的事情时，你也会难过。例如家人、宠物、朋友，当他们经历难关、生病、受伤，你会和他们有着同样的心情，这就是爱。”金英光认为：“爱就是时刻关注一个人，只有出于爱，你才会这么做。”

导演盼剧集带给观众安慰

盛骏饰演宇宙的闺蜜尹俊，对他来说，宇宙就像家人，他认为自己有责任保护她。盛骏说：“我其实很难对尹俊产生共鸣，因为他待人太好了。”尽管对角色难有共鸣，他的演出还是得到李圣经的赞赏：“盛骏诠释得非常好，让我分不清他究竟是尹俊还是盛骏。”

安喜延在角色身上得到慰藉。（Disney+）

安喜延饰演东镇的前女友姜敏英，曾经狠心斩断两人七年恋情的她，决定回到东镇身边。安喜延说：“敏英要寻回爱情，我也有过这样的经历，能从角色身上得到一些慰藉。”

金叡园饰演宇宙的姐姐彗星，她积极寻找爱情，却不幸地总遇到像父亲一样的渣男。金叡园跟盛骏有不少对手戏，她说：“盛骏有时候很搞笑，我会叫他停止，不要害我NG。”

金叡园在剧中总是遇到渣男。（Disney+）

《原来这就是爱啊》虽然有复仇元素，但导演李光英强调：“这部剧说的不是复仇，而是经历痛苦但继续生活的这些人物的故事。我想传递给观众的是，不管发生什么事，生活还是要继续，总有一天会雨过天晴，希望剧集能为大家带来一些安慰。”