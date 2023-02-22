算学天才 状师拨乱反正 帮百姓对抗逃税富户

显微镜下的大明之丝绢案

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还记得《庆余年》里重义气的侠士滕梓荆（王阳饰）吗？剧中他和男主角范闲（张若昀饰）不打不相识，成为好兄弟，可惜滕梓荆太早“领便当”，成为许多观众心中的意难平。

由张若昀、王阳和戚薇领衔主演的中国古装剧《显微镜下的大明之丝绢案》（简称《显微镜》）2月9日于爱奇艺上线，张若昀和王阳再续戏缘，初登场两人的立场仍然不同，但剧中王阳渐渐被张若昀的赤子之心打动，最后联手为民请命，观众之前的意难平也该平了。

14集的《显微镜》是爱奇艺古装短剧的新尝试，改编自马伯庸《显微镜下的大明》六案中的“丝绢案”，由他亲自担任编剧；马伯庸撰写的《长安十二时辰》《风起陇西》等曾改编成影视作品，口碑收视都不错。这次《显微镜》以明朝万历年间为背景，张若昀饰演数学天才帅家默，一次他从仁华县衙的税簿中意外发现该县承担了周围七县百余年的丝绢税赋，由此开启从县衙到府衙乃至更高行政单位的拨乱反正之路。

张若昀 王阳再次交手

张若昀饰演的帅家默是军户出身的算学天才，不擅人际沟通，也不好酒气财色，改正账簿的错误是他最大的乐趣，有时间就钻进保存重要书文档案的架阁库（官办档案馆）翻阅历年旧账，因而发现人丁丝绢税的错误。这个角色表面看起来傻傻呆呆，实则心同明镜一般，数字一旦出错，无论多大障碍都会将它改正。

帅家默经过查询，发现有人在账簿动了手脚，把周围七县的赋税都转嫁给仁华县，他开始困难重重的申诉过程，百姓、官员、乡绅等不同阵营因丝绢案纠葛不断，相互斗法。

王阳演的程仁清是精通律法的状师，善于审时度势。（互联网）

曾出演《叛逆者》《人世间》《庆余年》《罚罪》等剧的王阳是公认的演技派，正反派的角色都能驾驭自如。这次王阳在《显微镜》饰演的程仁清是精通律法的状师，善于审时度势，手段颇多，与帅家默的争辩中会把黑的说成白的。不过这个角色前后期的人设形成反差，他与帅家默多次交手，发现对手一直保有赤子之心，逐渐转换立场，选择站在帅家默这一边。

戚薇饰演的丰碧玉是一家火腿铺的老板娘，精明干练，为人看重利益，她初期帮助帅家默是为了弟弟丰宝玉（费启鸣饰），希望弟弟能成才。

戚薇演火腿铺的老板娘，善于经商，为人看重利益。（互联网）

配角吴刚 侯岩松成看点

《显微镜》的配角同样有看点，金鸡影帝吴刚也曾参演《庆余年》，近作包括好评如潮的《狂飙》。这次他在《显微镜》演大反派，饰演告老还乡的前御史范渊，在老家组织富户、乡绅的利益共同体，通过种种手法避税。范渊一出场，观众便能感受到他的老谋深算和阴鸷奸佞。

吴刚饰演前御史范渊，诠释这个角色的老谋深算和阴鸷奸佞。（互联网）

形成对比的是仁华知县方懋珍（侯岩松饰），他得过且过，只想着如何明哲保身，侯岩松将角色的胆小怕事演得入木三分。

高亚麟饰演的知府黄凝道凡事都以自己的利益出发，野心勃勃，一心想要重返朝中。在丝绢一案上，他支持帅家默调查，也是想因此在官场争斗中获利，所以才会站在帅家默这边。

古早味侦探 4

8频道 晚上8.00

客家梅菜扣肉体现出客家菜咸、肥、香的特色，尽显客家人保存食材的智慧与勤俭持家的美德。主持人王禄江和厨师傅伟康拜访本地老字号客家餐馆、客家美食家和客家菜传人，尝试还原客家梅菜扣肉的古早风味。

沐浴之王 Bath Buddy

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：乔杉、彭昱畅。富二代肖翔和搓澡工周东海在一次搓澡服务中发生矛盾，让周东海陷入生活困境。肖翔因跳伞事故被送到医院后记忆全失，恰巧撞见他的周东海心生一计，骗肖翔是自己的弟弟，带他回周家澡堂当搓澡工，富二代开始一段终身难忘的搓澡生涯……

回归光影颂—究竟天有几高

佳乐台（新电信Ch502）晚上9.10

《回归光影颂》剧集系列共有《究竟天有几高》《母亲的乒乓球》《我的骄傲》《神奇的灯泡》《曙光》五个单元剧，以及一套15集连续剧《回归》。

姜大卫和龚嘉欣主演的《究竟天有几高》讲述众主角排除万难追逐太空梦想，传递“只要有决心，香港人没有做不到的事”的坚韧精神。陈展鹏和陈自瑶主演的《母亲的乒乓球》以乒乓球贯穿全剧，讲述运动员的励志感人故事，也探讨亲情，将在23日晚上9.10佳乐台播出。

翻生武林（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）23日下午5.00

明朝时期，东厂严查乱党，江湖各大门派互相检举揭发，积极表现。玉云龙（萧正楠饰）是东厂的眼线，他为赢得艾冰冰（汤洛雯饰）的芳心，参加新晋英雄大赛，却因牵涉揭发东厂黑幕的事件，被东厂的仇不群（黄智贤饰）关进监牢。

玉云龙的姐姐为救弟，宣称她经营的客栈有宝物，仇不群派出仇在心（陈凯琳饰）跟随云龙到客栈寻宝。宝物引来各路英雄各施奇谋，寻找杀害双亲凶手的仇在心也因此发现真相，倒戈相向对付仇不群之余，她与玉云龙决心让武林重生，却陷入任我飞（姜大卫饰）的复仇大计……