一代人的记忆 传“刘三姐”黄婉秋病危昏迷

一代人的记忆，“刘三姐”黄婉秋传病危昏迷。

根据中国《红星新闻》星期二（2月21日）傍晚报道，著名戏剧家魏明伦在朋友圈转发了黄婉秋的“一生最后一次的微信”，并在留言中注明：刘三姐黄婉秋病危弥留。

该篇报道指出，魏明伦接受该报访问时透露，是黄婉秋的爱人告诉他这个消息的，黄婉秋目前正处于病重昏迷状态。

至截稿为止，目前尚未有进一步关于黄婉秋的消息。

在“刘三姐”黄婉秋的“一生最后一次的微信”，她写道将嘱托丈夫、女儿和外甥女继续为中国刘三姐文化传承好，为中国的民族文化宣传好。

黄婉秋也直言永别了，她要到天外传歌去了。

“刘三姐成就了我”

79岁的黄婉秋是中国著名表演艺术家，代表作包括经典音乐片《刘三姐》《春兰秋菊》《长城大决战》等。她13岁便开始踏入表演艺术生涯，1961年，黄婉秋主演电影《刘三姐》，受到中外观众的热烈赞赏，她扮演的刘三姐深入人心，黄婉秋也曾说：“是《刘三姐》成就了我，她让我成为大家喜爱的演员。我的艺术生涯都和‘刘三姐’紧紧相连。”

她曾经说：“越是民族的，越是世界的。时间已经证明了，‘刘三姐’真的是影响了几代人。”她认为，电影《刘三姐》之所以成为经典，是“刘三姐歌谣”文化的魅力，同时契合了人们对真善美的向往和追求。

积极培养接班人 祖孙三代同台唱山歌

演出“刘三姐”一角家喻户晓，黄婉秋数十年来积极栽培“刘三姐”接班人，曾经将女儿、外孙女带上台。她接受中国媒体访问时说，她女儿、两个外孙女从小耳濡目染，都能歌善舞。“我们家是祖孙三代‘刘三姐’，同台唱山歌。”

据报道，黄婉秋曾带着三岁多的外孙女到新加坡演出，她称小外孙女为“小小刘三姐”。

而她的女儿何雁云，担任歌舞剧《歌仙刘三姐》主演十余年。如今在桂林市群众艺术馆，从事刘三姐文化传播工作。18岁的外孙女黎玥杉五岁半开始登台演出，现在是上海音乐学院音乐戏剧表演专业学生。

黄婉秋曾与夫婿何有才及外孙女黎胤麟（艺名如秋），于2014年7月26日受邀出席本地旅游展销会演出。（档案照）

多次到访新加坡

黄婉秋多次前来新加坡，与粉丝们见面。

《刘三姐》于60年代在新加坡上映时，连续公演186天，创下演出最长纪录，轰动一时，至今仍然被影迷所乐道。

黄婉秋也曾多次到新加坡与粉丝们见面，据悉，1989年，她曾应邀在新加坡举办的世界客属总会的恳亲会议上演出，也曾在2007年受邀参与《真情无障爱》慈善筹款演出。她也曾多次应本地旅行社的邀请前来推广桂林旅游，同时也办歌迷会。