60多岁终圆导演梦。

1956年在本地出生的陈庆力是名人之后,他的祖父陈延谦是华侨银行创办人之一,外公是中国知名人类学家林惠祥。陈庆力服兵役时就爱上电影,但在那个保守的年代,父母不赞同他念电影,他在加拿大西安大略大学(University of Western Ontario)求学时就选择社会学。毕业后回新,他到新加坡银行(Bank of Singapore)工作两年,有了一点积蓄便毅然申请并前往美国名校加州艺术学院(California Institute Of The Arts)念电影硕士,不过积蓄毕竟有限,他没能念到毕业,便回到本地。

理了小平头,穿着红蓝颜色衬衫的陈庆力接受《联合早报》访问时,打开话匣子娓娓道来:“刚开始还想再工作储蓄一些钱,回去美国把电影念完,不过回来后很快结婚,有了孩子,就没有再去读电影的冲动了。”

他从事房地产业,但始终怀有电影梦,十多年前与中国伙伴成立华莱坞动漫培训学院。但不盈利,冠病疫情前就停办了。

买下范稳小说版权改编

钻研佛教多年的陈庆力几年前无意中在台湾机场看到中国著名作家范稳的小说《悲悯大地》,突然有把它改编成动画电影的灵感。他说:“我一口气把它读完,很喜欢,故事好。”于是他联系上范稳,先是买下小说英语版版权,接着很快就谈妥动画电影版权。

他幸运地联系到一些当年在加州艺术学院的老同学。虽然都从电影业退休了,这些同学在这行业多年,人脉广,在他们的推荐下,陈庆力也顺利组成一支团队。他也物色到合作伙伴印度尼西亚的制作公司MSV Studio携手打造英语动画《悲悯大地》(Land of Mercy)。

目前动画如火如荼制作中,配音已完成,找了好莱坞演员,包括曾演出HBO《高蒂传》(Gotti)的Armand Assante(亚蒙艾桑提),星战剧集《曼达洛人》(The Mandalorian)的Alexander Wraith(亚历山大瑞斯),《讨债人》(Debt Collector)的Louis Mandylor(路易曼迪勒),本地艺人彭耀顺,以及多名英语能力强的藏族演艺界朋友配音。

此外,曾导《撞死了一只羊》的知名藏族导演万玛才旦也介绍了对藏族音乐颇有研究的本地知名音乐人何国杰给他,为《悲》做音乐。国际上著名的尼泊尔籍藏族女尼歌者琼英卓玛(Ani Choying Drolma)也会演唱《悲》的主题曲。

边创作《悲》剧本边上网报读编导课程

虽然陈庆力曾到过西藏多次,因《悲悯大地》的故事背景设在近百年以前的西藏,所以须要钻研很多老西藏的资料和照片。据所知,《悲》通过两个家族近半个世纪的恩怨情仇,展示了20世纪前半叶藏区生活的风情画。范稳当时为写作常在藏区一呆就是几十天,除了倾听藏族民间故事与神话传说之外,也感受到许多乡村生活的动人细节,为他的创作提供了源源不断的写作富矿。

《悲悯大地》是范稳“藏地三部曲”的其中一部,其他两部是《水乳大地》与《大地雅歌》。陈庆力认为《悲》的故事性强,有魔幻色彩,情节也很丰富,是一部接近史诗般的小说。他说:“我们的电影没把小说里的故事拍完,剩下的内容,其实还可以多拍成两部电影。”他除了制片执导,也担任编剧。他透露由于当年没有把电影念完,所以在创作《悲》剧本之时,得一边写作一边上网报读好多编剧和导演课程。

陈庆力受访时,也出示6分多钟的《悲悯大地》预告片给记者与摄记看,只见音乐优美动画栩栩如生,感觉一点都不像是出自新人导演之手。陈庆力听了记者的反馈之后打趣说:“也许当年在加州艺术学院念的课程没有白念。”

执导动画片是“人生清单”之一

陈庆力说执导动画片是他的人生“清单”里的其中一项,谈到处女导作的挑战,他说:“写剧本最难,尤其是对白。还有那个年代的拉萨市的外观街景,康藏的村落,室内布置,人物发型衣着,都得下功夫考察。”

《悲》的制作水到渠成,他相信得归上天的帮助,冥冥中促成好多善缘。当年虽没把电影念完,不过他一直都热爱看电影,动画当然少不了宫崎骏的作品,剧情片没错过张艺谋、李安与冯小刚等导演的作品,他说:“我爱看周星驰的戏,也喜欢徐克的电影。”

出生时祖父已过世多年

陈庆力出身名望家族,其父是当年社会名绅陈笃山,其母林斐是指画画家。陈庆力是吾庐俱乐部前任主席,该俱乐部是战前本地华社最有势力的俱乐部之一。陈庆力在华社也是一张熟悉的脸孔,不过幽默的他却笑笑说:“我是属于比较懒于参加社团活动那类的。”

至于名望家族对他的影响,他则回说:“我出生时,祖父已经过世多年。我们家族很大。也许有些压力吧,但人多了,分担起来也没觉得什么!”

《悲悯大地》不说教娱乐性强 满足三种观众群

《悲悯大地》制作成本超过200万元,陈庆力希望明年初可以公映,先是争取在各大电影节放映,然后希望能在美欧院线上映,再来是亚洲。

提到西藏,难免让人觉得中国中央政府与藏族的关系一直是一个颇敏感的课题。谈到中国市场,陈庆力不讳地说:“当然也希望有机会到中国公映,因为原著毕竟是一部拥有广大读者的中国小说。”

他说《悲》希望满足三种观众群,一是藏族,毕竟是他们的故事,也希望藏族青年观看后能得到启发,学用动漫来说他们的故事。二是佛教徒,陈庆力细心地将故事情节迎合佛教理念,希望得到佛教界的认可。三是一般观众,他说:“紧张、刺激的情节都有,娱乐性强。”他也强调《悲》虽然可以说是部佛教电影,但一点也不说教,希望公映后取得好口碑也能回本,“这样我可以多拍两三部电影,哈哈哈。”