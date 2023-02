2月16日至19日票房排名

①蚁人与黄蜂女:量子狂潮

(Ant-Man And The Wasp: Quantumania)

②风再起时

(Where The Wind Blows)

③猫山王中王

(The King of Musang King)

④想见你

(Someday Or One Day)

⑤阿凡达:水之道

(Avatar: The Way Of Water)

⑥流浪地球2

(The Wandering Earth II)

⑦敲敲门

(Knock At The Cabin)

⑧鞋猫剑客2

(Puss In Boots: The Last Wish)

⑨舞力麦克:最后一跳

(Magic Mike's Last Dance)

⑩法贝尔曼

(The Fabelmans)