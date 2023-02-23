做不成新加坡媳妇 蔡秋凤透露和“螃蟹王子”分手原由

善唱苦情歌曲的台湾福建歌后蔡秋凤13岁出道，一炮而红，代表作包括《金包银》，因歌词唱出“江湖中人”的心声，收获不少囚犯歌迷。55岁的她至今未婚，情史也屈指可数，其中以跟新加坡“螃蟹王子”黄泯莱的交往最受关注。

日前，她上台湾综艺节目《命运好好玩》，被主持人提及她2016年情断螃蟹餐馆老板黄泯莱的往事，她才曝露分手原因，但称彼此“做朋友感情更好”。

蔡秋凤忆述和小5岁的黄泯莱，通过经纪人介绍，当时对方才做螃蟹食店生意8个月，生意还不好。她说，认识后第三天，黄泯莱就飞到台北拜访她，还请她的家人到新加坡了解他的工作，此举感动了她。

蔡秋凤说，两人交往之后，“因为新加坡小小的，天天头条，生意变成很好很好，一家一家开”，这一来黄泯莱为了生意无法分身，让蔡秋凤感叹“时间点不对”。

主持人亏蔡秋凤分手了，害他没有螃蟹吃，蔡秋凤笑认两人仍是朋友，而且感情更好。她也透露目前没有谈感情，数一数前任也不过才3段。

蔡秋凤前阵子上吴宗宪的节目，也被他抓到受歌词触动，偷偷拭泪。她坦承情史单纯，一生中男友不超过3个，曾经有某任男友让她“真的想嫁给他”，只是当下的时机不对。两人最后没有结果，她只能说“至少曾经拥有过就很开心。”控制好情绪后，她感慨老天爷给她一个温暖的家，却没给她爱情的缘分。